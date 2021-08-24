Новости утра 24 августа: размер пенсии сообщат заранее, доклад о происхождении ковида, в Турции больше всего россиян

Социальные выплаты власти защитят от списания по кредитам, Госдума предложила изменить ГОСТ по тонировке стекол автомобилей, лицам без гражданства России начнут выдавать временное удостоверение личности. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Россиянам на Госуслугах или в ПФР раскроют размер их накоплений

Россияне смогут заранее узнать размер своей будущей пенсии по старости. Согласно указу главы Минтруда Антона Котякова, женщины после 40 лет и мужчины после 45 лет смогут узнать размер своей пенсии по старости в личном кабинете на Госуслугах или в Пенсионном фонде. Приказ вступит в силу с 2022 года.

Эксперты США сообщат о происхождении SARS-CoV-2

Американские специалисты 24 августа раскроют тайну происхождения коронавируса. Соответствующий доклад будет представлен президенту страну Джозефу Байдену. Затем документ будет скорректирован, секретная часть изъята, а общедоступная редакция опубликована.

Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию

Среди туристов, посетивших Турцию, россияне занимают лидирующую позицию. В январе–июле страну посетили более 1,56 миллиона граждан России. Причем примерно половина (807,7 тысяч) — в июле, после возобновления полетов в Турцию. Германия (1,26 миллиона) заняла второе место, Украина (1,12 миллиона) — третье.

Соцвыплаты защитят от списания по кредитам

Социальные выплаты, списанные за ссуды, вернут россиянам. Партия «Единая Россия» совместно с Центробанком начала разрабатывать поправки к закону, которые защитят соцвыплаты населения от погашения в счет кредитов. Уже списанные деньги президент России Владимир Путин потребовал вернуть.

ГОСТ по тонировке стекол автомобилей предложили изменить

В Госдуме решили снизить требования ГОСТа к тонировке. Председатель комитета по труду Ярослав Нилов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, а также к главам МВД и Минтранса с просьбой снизить требования к уровню светопропускающей способности тонировочной пленки с 70 до 50%. Более затемненные окна помогут спастись от жары и избежать несправедливых штрафов.

Лицам без гражданства в России дадут временное удостоверение личности

Срок временного удостоверения личности могут увеличить до 10 лет. С 24 августа лицам без российского гражданства начнут выдавать временное удостоверение. Они получат возможность работать в стране без оформления разрешительных документов. Срок новых удостоверений продлят до 10 лет. Электронной формы у документа пока нет, оформляться он будет в течение 10 рабочих дней.