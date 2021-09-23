Новости утра 23 сентября: санкции США, «Кодекс таксиста», остановка производства сигарет

Летчик Ярошенко из американской тюрьмы рассказал о пытках в Либерии. Студентке, которая устроила смертельное ДТП с детьми на Авиаторов, утвердили обвинение. В США рассматривают санкции в отношении 35 известных россиян. Успешно испытана новая российская вакцина от коронавируса. Прогноз по коронавирусу в стране благоприятный. О главном к утру 23 сентября — в дайджесте «360».

Пытки над Ярошенко

Российский летчик Константин Ярошенко, который уже 11 лет находится в тюрьме США, рассказал о пытках в Либерии. Он поделился, что перед отправкой в Америку его пытали неизвестные, били, морили голодом несколько дней. Ярошенко дали 20 лет на сговор с целью контрабанды наркотиков, но вину свою он не признал.

Обвинение студентки

Студентке Валерим Башкировой, которая устроила смертельное ДТП с детьми в Москве, утвердили обвинительное заключение. Сейчас она находится под стражей. Башкирова наехала на семью с тремя детьми, которые шли по переходу на улице Авиаторов. Двое малышей не выжили, младенца удалось спасти.

Новые санкции США

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил поправки, которые предполагают санкции в отношении 35 россиян. Среди них такие ключевые личности, как премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Теперь поправки должны быть рассмотрены полным составом конгресса, но окончательное слово останется за американской администрацией.

Новая вакцина от COVID-19

Национальный исследовательский институт гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге успешно завершил доклиническую фазу испытаний своей новой вакцины от коронавируса. По результатам, препарат показал высокую эффективность. Теперь предстоят клинические испытания, желание принять в них участие уже выразили многие добровольцы.

Прогноз по коронавирусу

Обстановка с коронавирусом в России должна стабилизироваться уже в конце ноября или начале декабря. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что примерно в это время страна сможет выйти на плато по заболеваемости COVID-19. Медик выразил надежду, что зима в плане пандемии пройдет для России спокойно.

Новшества в таксопарке

В России разработают так называемый «Кодекс таксиста». Его цель — уравнять ответственность агрегатора и водителя за причиненный при перевозке вред жизни, здоровью, имуществу пассажира. Авторы законопроекта обратили внимание, что пока работа рынка такси не подпадает под действие определенного закона.

Производство сигарет под угрозой

Если Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) примет новые правила регулирования табачного сырья и отнесет его к продукции с высоким фитосанитарным контролем, производство сигарет может быть приостановлено. Об этом предупредил Совет по вопросам развития табачной промышленности. В июле Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз табачного сырья из нескольких стран. В нем была найдена муха-горбатка. Ограничительные меры были сняты через две недели, но в ЕЭК началось обсуждение ужесточения контроля за качеством табачного сырья в целом во всех странах-участницах союза.