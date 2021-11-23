Новости утра 23 ноября: условие для завершения пандемии, выбор «Женщины года», призыв турбизнеса отказаться от QR-кодов

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия завершится после выработки у населения 70-75% антител. Журнал Glamour назвал «Женщиной года» актрису Чулпан Хаматову. Турбизнес попросил отказаться от ввода QR-кодов при покупке билетов. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Завершение пандемии

Пандемия коронавируса закончится, когда у населения выработается 70-75% антител. Для этого темпы вакцинации стоит усилить минимум в три-четыре раза, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он отметил, что антитела лучше вырабатываются у подростков, а не у взрослых.

«Женщина года»

Актриса Чулпан Хаматова стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour. Награду ей вручили за документально-постановочный фильм «Сахаров. Две жизни» и игру в спектакле «Горбачев». Также организаторы премии отметили многолетнюю работу актрисы в благотворительном фонде «Подари жизнь».

QR-коды для покупки билетов

Союз агентств делового туризма (САД) попросил не вводить систему QR-кодов для покупки билетов на поезда и самолеты. Организация направила обращения в правительство и комитет Госдумы по транспорту и строительству. В письме САД отметил, что QR-коды оставят россиян без возможности заранее планировать поездки.

Достойная пенсия

Жители регионов России назвали размер пенсии, которую считают достойной. Согласно опросу, средний размер ежемесячных выплат пенсионерам должен составлять 43 тысячи рублей. Жители Москвы и Петербурга назвали суммы 48 и 47 тысяч рублей соответственно, а самые минимальные ожидания оказались у жителей Кирова — 39 тысяч рублей.

Пытки Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал в тюрьме жертвой пыток и нечеловеческого отношения. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили. По его словам, после 50-днейной голодовки он ожидал лучшего состояния своего подзащитного.

Второй срок Байдена

Президент США Джо Байден рассчитывает снова побороться за кресло лидера страны. Он собирается поучаствовать в президентских выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.