Новости утра 23 августа: закон о соцвыплатах, украинские санкции и падение цен на авиабилеты

Россиянам предложили компенсировать средства, которые они недополучили из-за несправедливой индексации. Украина заблокировала веб-ресурсы «Ростелекома» и еще 11 российских компаний. Авиабилеты по России упали в цене на 30%. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Закон о соцвыплатах

Россиянам предложили компенсировать средства, которые они недополучили из-за несправедливой индексации. Для этого необходимо принять новый закон, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что индексация должна проводиться с учетом адекватного уровня инфляции, а не прогнозируемых цифр.

Санкции Украины

Президент Украины подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Власти страны решили заблокировать веб-ресурсы «Ростелекома» и еще 11 российских компаний. В списке есть «Московский комсомолец», «Бизнес ньюс медиа», «Народные новости» и другие компании.

Цены на авиабилеты

Стоимость авиабилетов на перелеты по России в обе стороны упала на 30% по сравнению с 2020 годом. При этом билеты с вылетом в сентябре–декабре в одну сторону стали дешевле на 13-17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Сейчас средний чек на перелет «туда-обратно» составляет 12 тысяч рублей.

Стоимость ОСАГО

Вступление в силу новых правил оформления ОСАГО приведет к повышению стоимости полисов. Об этом российских водителей предупредил президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Пожары в Свердловской области

Площадь природного пожара в Свердловской области увеличилась до 240 гектаров. Огонь подошел к базам отдыха под Первоуральском. Из баз отдыха «Зеленый мыс» и «Остров» уже эвакуировали всех постояльцев и персонал. Пожарные продолжают бороться с огнем.

Одной из причин природного пожара стала аномальная жара до +35 градусов, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Наводнение в Теннеси

Сильные ливни обрушились на американский штат Теннесси и привели к масштабному наводнению. Согласно предварительной информации, жертвами стихии стали 17 человек. Пропавшими без вести числятся 50 человек.

Всего за сутки в штате выпало более 42 сантиметров осадков. Синоптики заявили, что такого количества не было последние 25 лет.