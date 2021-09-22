Новости утра 22 сентября: четвертая волна ковида, права органов опеки урежут, погоня за дешевизной

Доктор Мясников предсказал четвертую волну коронавируса, Киев осудил Байдена за миролюбие, талибы* собрались в ООН, педиатр оценил работу «антивакцинального лобби» в России, органам опеки запретят изымать детей из семей, россиянам посоветовали не гоняться за скидками. О главном к утру — в дайджесте «360».

Четвертая волна COVID-19

Доктор Мясников предсказал четвертую волну коронавируса. Несмотря на то, что массовая вакцинация снижает процент смертности от коронавируса, россиян неизбежно ждет четвертая волна ковида. Доктор Александр Мясников выразил надежду, что инстинкт самосохранения населения победит, и оно будет прививаться активнее. По его данным, осенью число инфицированных ежедневно будет увеличиваться на 40 тысяч пациентов. Ожидаемая смертность — до 800 человек каждые сутки.

Украина обругала Байдена

Нежелание Байдена развязывать новую холодную войну осудили в МИД Украины. Позиция президента США Джозефа Байдена, не пожелавшего развязывать новую холодную войну, вызвало приступ сарказма у главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он назвал его заявление весьма похвальным, но подчеркнул, что Россия как раз очень хочет ее развязать.

Талибы* в ООН

Талибы* решили выступить на Генассамблее ООН. Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан*» решили выступить на заседании организации и предложили от правительства Афганистана новую кандидатуру. В аккредитационный комитет поступил запрос по кандидатуре Сухейля Шахина. Он был редактором англоязычной государственной газеты «Kabul Times», сейчас является пресс-секретарем движения. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в гибридном формате. Возможно как личное участие, так и видеосвязь.

Лобби антипрививочников

Россиян предупредили о влиятельном «антивакцинальном лобби» в стране. Главный внештатный педиатр Минздрава РФ Александр Баранов предупредил родителей о необходимости критически относиться к публикациям в интернете, посвященным вредным последствиям вакцинации. По его словам, в стране процветает «антивакцинальное лобби», которое уже нанесло колоссальный вред охране здоровья детей. Баранов подчеркнул, что на совести антипрививочников сотни детских болезней и летальных исходов.

Детей от опеки защитит полиция

Сенатор предложил передать часть функций органов опеки в России полицейским. Сенатор Елена Мизулина представила пакет из 77 поправок к Семейному кодексу. В частности, она предложила лишить органы опеки некоторых полномочий в части изъятия детей из семей. Эту функцию она хочет передать исключительно правоохранителям. Изъятие ребенка должно стать исключительной мерой. Мизулина заявила, что полиция действует гораздо аккуратнее органов опеки, которые увязли в судах и спорах.

Скидки — зло

Российских покупателей призвали не гнаться за скидками. Глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин предупредил покупателей, что акции и скидки связаны с падением покупательского спроса. Он объяснил, что уникальные распродажи делают на товары низкого качества и меньшего чем обычно объема. Эксперт посоветовал составлять список покупок и следовать ему невзирая ни на какие кричащие посулы.

Детские пособия не для сигарет

Детские пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты. Для контроля за средствами предложено создавать специальные электронные счета. Все транзакции с них будут отслеживаться, чтобы средства шли на целевые нужды.

* — террористическая организация, запрещена в России.