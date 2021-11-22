Новости утра 22 ноября: скончалась Нина Русланова, пожар в хостеле в Москве, испытания детской вакцины

Скончалась народная артистка России Нина Русланова. Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве. Обе фазы исследований вакцины от COVID-19 для детей успешно завершены. Ученые заявили о самоликвидации штамма дельта в Японии. Семья отравилась неизвестным веществом под Ростовом, два ребенка погибли. Марину Хлебникову отключили от ИВЛ. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Умерла Нина Русланова

В Москве на 76-м году жизни умерла народная артистка России Нина Русланова. Она исполнила в кино более 150 ролей, многие из которых стали знаковыми. В последнее время актриса жаловалась на проблемы со здоровьем, у нее были проблемы с сердцем.

Несколько дней назад Нину Русланову доставили в больницу. Состояние оценивалось как тяжелое. По сведениям некоторых СМИ, артистка заразилась коронавирусом. Медики не смогли спасти Русланову, она скончалась в госпитале.

Пожар в хостеле в Москве

В Москве пожарные ночью боролись с сильным пожаром, который вспыхнул в хостеле на Волгоградском проспекте. Общая площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Не все люди смогли сразу покинуть здание. Некоторые высовывались из окон и просили о помощи.

По последним данным, в пожаре пострадали три человека. Про их состояние пока ничего неизвестно. Изначально пожару присвоили достаточно высокий, третий ранг, позже его понизили до второго.

Отравление семьи

В Ростовской области произошло отравление большой семьи. Двоих детей спасти не удалось — это девочки семи и восьми лет. Еще четыре человека, два взрослых и два ребенка, находятся в больнице.

Все пострадавшие находятся в реанимации. Пока врачам не удалось выявить вещество, которое привело к отравлению семьи и гибели детей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Вакцина для детей

В России завершились обе фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. Как рассказал заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов, врачи за время испытаний сумели подобрать правильную дозу, которая полностью безопасна для подростков.

В ответ российский президент Владимир Путин сказал, что готов принять участие в исследованиях новой вакцины для взрослых, которую выпустят в виде назального спрея.

Самоликвидация штамма дельта

Заболеваемость COVID-19 в Японии стала значительно падать. Ученые предполагают, что все дело самоликвидации в стране штамма дельта. Они считают, что причиной всему слишком сильные мутации дельты, которые приводят к разрушению самого вируса. С такой версией выступил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ.

Однако эксперты подчеркивают, что еще одной причиной снижения заболеваемости в Японии стала вакцинация. Кроме того, люди стали больше соблюдать меры предосторожности.

Хлебникову отключили от ИВЛ

Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ. Теперь она может дышать самостоятельно, хотя ее состояние до сих пор оценивается как тяжелое. Врачи сообщили, что артистка понимает, что ей говорят, находится в сознании и здравом уме.

По некоторым данным, у артистки все еще не спадает температура в 38,5 градуса. Она может принимать пищу только через зонд, есть самостоятельно ей пока нельзя. Кроме того, она страдает от сильных болей в дыхательных путях, обожженных горячим воздухом.