Новости утра 22 августа: 800-летие Нижнего Новгорода, вакцина с несколькими штаммами, реакция на «Крымскую платформу»

Жители Нижнего Новгорода отметили 800-летний юбилей своего города. Ученые проведут клинические испытания вакцины несколькими штаммами коронавируса. Захарова пригрозила жесткими выводами участникам саммита «Крымская платформа». «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Юбилей Нижнего Новгорода

Президент Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием их города. Он отметил точность слов живописца Ильи Репина, заявившего, что Нижний Новгород — это город, «царственно поставленный над всем востоком России».

В праздничный день для жителей города подготовили выступления артистов, танцевальные шоу, розыгрыши призов и многое другое. Завершение торжества стал салют. Пользователи делились в соцсетях кадрами с праздничных мероприятий.

Вакцина от коронавируса

Центр имени Гамалеи проведет клинические испытания вакцины несколькими штаммами коронавируса. По словам директора учреждения Александра Гинцбурга, исследования препарата могут начаться в начале 2022 года. В одной вакцине будет три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка.

Саммит «Крымская платформа»»

Россия изучит позиции стран-участниц саммита и сделает свои выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. По словам Захаровой, представителям Запада стоит приехать не в Киев, а на сам полуостров. Она пояснила, что в случае с саммитом возникает вопрос, почему о Крыме говорят те, кто там ни разу не был.

Пожар в Самарской области

Жителей населенных пунктов Немчанка и Борское предупредили об угрозе пожара. Сначала загорелись загорелись жилые дома в населенном пункте Гвардейцы, а затем огонь перекинулся на Бузулукский бор. Сейчас пожарные тушат природный пожар в Борском районе.

К работе привлекли более 330 человек и 78 единиц техники, в том числе три пожарных поезда и самолет Ил-76.

Старт «Союза»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с Байконура. Она доставит на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. «Союз-2.1б» смог стартовать с третьего раза. До этого пуск дважды переносился.

Победа «Динамо»

Футболисты столичного «Динамо» обыграли соперников из «Урала» в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Эта победа принесла клубу первое место в таблице РПЛ.

В следующем туре «Динамо» предстоит сыграть против «Локомотива». Встреча пройдет 27 августа. В тот же день «Урал» сразится с «Ростовом».