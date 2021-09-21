Новости утра 21 сентября: кибератаки на выборы, опознание погибших в Перми, сделка США с Австралией

Посольство России в США требует от Вашингтона объяснений за кибератаки на выборах. Все погибшие в Пермском университете опознаны. США не откажутся от сделки с Австралией, несмотря на недовольство Франции. Правительство разработает план глобального энергоперехода в России. В Юпитер врезался большой кусок небесного тела. О главном к утру — в дайджесте «360».

Кибератаки на выборы

Посольство России в США потребовало от Вашингтона объяснений за кибератаки во время российских выборов. Атак было много, и часть из них велась с американской территории. В посольстве считают, что целью вторжения была дискредитация процесса голосования. Теперь дипломаты ждут от США объяснений.

Сделка США с Австралией

Вашингтон не планирует отказываться от сделки с Австралией, даже если французские власти реагируют на это очень остро. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Она подчеркнула, что американский лидер Джо Байден планирует переговорить со своим коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном по поводу развития двусторонних отношений.

Жертвы пермского стрелка

Всех погибших после стрельбы в Пермском университете опознали. Жертвами 20-летнего парня с ружьем стали шесть человек. Среди них — пять женщин и один мужчина. Ранения получили 24 человека, девять остаются в тяжелом состоянии в больницах.

Энергопереход в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработать план глобального энергоперехода в России. Речь идет о том, что в ближайших планах — снижать количество потребления угля и газа. Мир ставит перед собой задачу перейти на низкоуглеродную энергетику, это необходимо в связи с сильными изменениями климата.

Взрыв на Юпитере

В Солнечной системе произошло сильное столкновение: осколок небесного тела врезался в Юпитер. Вспышка была очень яркой, это был самый сильный удар за последние 27 лет. В 1994 году сила взрыва была равна шести миллионам мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Утверждение бюджета на 2022-2024

Правительство сообщило, что доходы бюджета на 2022 запланированы в размере 25 триллиона рублей, а расходы — 23,6 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета. На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.