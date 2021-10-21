Новости утра 21 октября: ВОЗ оценит «Спутник V», охранник напал на ребенка в Новосибирске, банки проверят долги клиентов

ВОЗ возобновила рассмотрение заявки о признании «Спутника V». Пострадавший от рук охранника в Новосибирске мальчик сейчас в больнице. Обвиняемые в шпионаже в Турции могут оказаться россиянами. Перед выдачей кредитов банки будут оценивать долги клиента. О главном к утру — в дайджесте «360».

Новый вариант коронавируса появился в России

В России зафиксировали разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в единичных случаях. Не исключена вероятность широкого распространения нового варианта в стране. Точные свойства нового варианта не известны, но, возможно, он имеет несколько преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Пока неизвестно, насколько этот вариант заразнее.

ВОЗ рассматривает «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения возобновила рассмотрение заявки на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее проверка документов была временно приостановлена. Дело в том, что во время визита на предприятия производства в России эксперты выявили некие нарушения. Теперь же западным специалистам предстоит повторная поездка, которая может состояться уже в ближайшее время.

Охранник ударил ребенка

Мама мальчика из Новосибирска, которого в магазине «Пятерочка» ударил охранник, рассказала подробности случившегося. По ее словам, у ее сына был недавний перелом позвоночника, и удар в спину пришелся как раз на поврежденные позвонки. Охранник счел, что мальчик попытался украсть лимонад, хотя на самом деле ребенок этого не делал. Мужчина стал нецензурно бранить посетителя, а потом ударил. Сейчас мальчик в больнице, ему предстоит обследование.

Задержанные россияне в Турции

В Турции задержали шестерых иностранцев по серьезным уголовным статьям. Им вменяют военный и политический шпионаж. Местные СМИ сообщают, что среди задержанных могут быть четверо россиян. Остальные двое — граждане Узбекистана и Украины. Пока никаких официальных данных о том, что обвиняются действительно россияне, не поступало. Всем задержанным грозят длинные сроки: от 15 до 20 лет тюрьмы.

Проверка долгов банками

В России предложили новые меры по борьбе с сильной закредитованностью населения. При поддержке Центробанка был разработан законопроект, который обяжет банки и микро-финансовые организации проверять долги населения при выдаче кредитов от 10 тысяч рублей.

Кроме того, перед выдачей каждого займа будет рассчитываться показатель долговой нагрузки клиента. Кредитные организации обяжут сообщать, если рекомендованная нагрузка сильно превышена. Эту инициативу уже поддержали в правительстве России и Госдуме.

Работа предприятий в выходные

В Минпромторге заявили, что основные предприятия в России, которые жизненно необходимы для населения, должны продолжить работу во время ноябрьских каникул. Такое заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что это, в первую очередь, «системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл».

Решающий гол Роналду

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой» завершился победой англичан. Решающий гол забил спортсмен, звезда мирового футбола, Криштиану Роналду. Теперь в группе F лидирует «Манчестер Юнайтед», в активе которого шесть очков. Вторым идет «Вильярреал» — у него четыре балла.