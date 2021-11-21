Новости утра 21 ноября: арестованы 13 мигрантов, Ковалев сделал предложение в метро, Россия собралась на Венеру

На первый чемпионат мира по игре VALORANT поедет российская команда, Лукашенко предупредил о возможной ядерной войне, избитый в метро Роман Ковалев сделал предложение в подземке, за незаконный флешмоб в Москве арестованы 13 мигрантов. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Россия примет участие в первом мировом киберчемпионате

Российская киберкоманда отправится в Берлин на первый чемпионат мира по игре VALORANT. Российская сборная в декабре этого года примет участие в первом чемпионате мира, который состоится в Германии. Нашу страну представит команда киберспортсменов Gambit Esports. Пятеро из них признаны лучшими на международном уровне. В чемпионате примет участие 16 команд. Российская команда тренирует по 12 часов в день, по шесть дней в неделю.

Польша спровоцирует ядерное столкновение России и НАТО

Лукашенко назвал условия возможной ядерной войны с НАТО и Россией. Президент Белоруссии предположил, что в случае конфликта на границе с Польшей, в него окажутся втянуты НАТО и Россия. По мнению главы республики, это чревато ядерной войной. Особенно если учесть, что на кордон Варшава уже стянула 15 тысяч военных и пограничников.

Совет да любовь

Избитый в московском метро Роман Ковалев сделал предложение в подземке. Парень, которого избили в столичном метро 4 октября за то, что он вступился за пассажирку, сделал своей девушке предложение на одной из самых красивых станций московской подземки — «Маяковской». Примечательно, что в день, когда на него напали, мужчина возвращался от своей возлюбленной. Он познакомился с ее родителями.

Акция не удалась

Суд в Москве арестовал 13 мигрантов из Киргизии за участие в незаконном флешмобе. Московский суд арестовал на 10-12 суток 13 человек, приехавших в столицу из Киргизии. Они устроили уличную акцию, во время которой раскатывали по городу на машинах, выкрикивая лозунги и речевки. Все это снималось на видео. Семерых арестованных оштрафовали на 20 тысяч рублей каждого.

Фолловеры простились с автоблогером

Последнее видео блогера Губденского набрало 2 2 млн просмотров. На Кутузовском проспекте в Москве насмерть разбился известный блогер Саид Губденский. Он ехал со своим приятелем в машине, играл «в шашки» на дороге и не справился с управлением. Последнее опубликованное им видео набрало 2,2 миллиона просмотров и более 13 тысяч комментариев. Подписчики выражали сожаления о его гибели.

Вместе на Венеру

Россия и США подтвердили планы по отправке совместной миссии на Венеру. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к Венере полетит российско-американская миссия. Он напомнил, что эта планета традиционно считалась российской, так как Москва первой посадила на нее еще советские аппараты. Новая миссия под названием «Венера-Д» будет совместной. Крайне технически сложная задача потребует совместных усилий.