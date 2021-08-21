Новости утра 21 августа: эвакуация на Кубани, санкции против Украины и испытания назальной вакцины от ковида

Жителей Кубани начали эвакуировать из-за подъема воды в реке. Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Центр Гамалеи начнет проводить клинические испытания назальной вакцины от ковида. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Эвакуация на Кубани

Эвакуация жителей началась в Крымском районе Кубани из-за подъема уровня воды в реке. Баканка вышла из берегов, когда в регионе начались сильные ливни. Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы. Накануне глава района Сергей Лесь предупредил жителей о подступлении воды и попросил их собрать вещи, продумать пути эвакуации и подняться на возвышенность.

Введение санкций

Россия внесла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в перечень лиц, против которых введут санкции. Также в список попал секретарь СНБО Алексей Данилов и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Список утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Назальная вакцина

Специалисты Центра имени Гамалеи приступят к клиническим испытаниям назальной вакцины от коронавируса. Ученые уже завершили доклинические исследования препарата, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

Маткапитал для отцов

Минтруд уточнил правила получения отцами материнского капитала. Теперь выплаты будут получать и те мужчины, чьи жены стали усыновителями детей, рожденных суррогатными матерями. Правила уточнили по решению Конституционного суда.

Стрельба в Смоленской области

Житель Ельни Смоленской области во время ссоры открыл стрельбу по своему соседу. Пострадавший получил ранения в живот, спину и руки. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Стрелявший мужчина заперся с оружием дома. Его задержали сотрудники полиции и бойцы СОБРа управления Росгвардии. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

Теннисист Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Он обыграл испанца Пабло Карреньо-Буста со счетом 6:1; 6:1. В полуфинале турнира спортсмена ждет игра против россиянина Андрея Рублева.

Запрет на оружие

США запретили ввозить в страну огнестрельное оружие и боеприпасы из России. Новые ограничения коснутся и экспорта в Россию продукции и технологий, имеющих отношение к ракетной и ядерной сферам. Санкции объявили на основании закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.