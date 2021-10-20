Новости утра 20 октября: всплеск ОРВИ в Москве, в регионах создадут резервные фонды, обыскали дом Дерипаски

Эпидемическую обстановку в Москве ухудшил всплеск ОРВИ. Россию назвали «критической угрозой» Великобритании. Силуанов предложил сформировать резервные фонды в регионах. Тарифы на тепло в Киеве выросли вдвое. В Нью-Йорке ФБР обыскало дом, связанный с Дерипаской. Власти сообщили, сколько каждый день тратят на борьбу с ковидом. Об этих и других новостях в России и мире к утру 20 октября — в дайджесте «360».

ОРВИ осложнили положение Москвы

Собянин рассказал об ухудшении эпидемиологической обстановки. Мэр сообщил об усложнении обстановки из-за роста заражений ОРВИ и прочими респираторными заболеваниями. Он отметил, что в прошлом году наблюдалась та же картина. Заболеваемость коронавирусом начала расти осенью, а ее пик пришелся на декабрь. При этом в прошлом году не было столько случаев ОРВИ.

Россию признали «критической угрозой» для Великобритании

Начальник штаба обороны Великобритании назвал Россию «критической угрозой». Николас Картер считает и Китай хроническим системным вызовом для страны. Россия, по его мнению, стала для Лондона «критической угрозой». Особое беспокойство военноначальника вызвали новые российские подводные лодки. Они «вынуждают» британские власти реагировать на возникающие угрозы.

Регионам дадут финансовую подушку на всякий случай

Силуанов предложил сформировать резервные фонды в регионах. По мнению главы министерства финансов России Антона Силуанова, регионам следует создать собственный резервный фонд на случай непредвиденных ситуаций. Для создание некоего запаса прочности, субъектам федерации следует рекомендовать не распылять средства на новые инициативы, а направлять их на реализацию важнейших целей. В частности, на президентские проекты и госпрограммы.

Тарифы на тепло в Киеве удвоились

Цены на тепло в Киеве выросли вдвое. Киевская городская государственная администрация (КГГА) увеличила тарифы на тепло с 1654 до 2876 гривен за один Гкал. В КГГА подчеркнули, что подорожание коснется религиозных, коммерческих и других организаций. Изменения не повлияют на стоимость отопления для населения. Она останется на прошлогоднем уровне.

ФБР обыскало связанный с Дерипаской дом

Сотрудники ФБР завершили обыски в связанном с Дерипаской доме в Нью-Йорке. Обыск в доме на Манхэттене длился больше 10,5 часов, который якобы имеет отношение к российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. К зданию подъезжали несколько черных джипов с сотрудниками бюро. Комментировать ситуацию в ФБР отказались. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что дом принадлежит не бизнесмену, а его родственникам. Обыски провели по делам, связанным с санкциями, наложенными на Дерипаску.

Силуанов подсчитал траты на борьбу с ковидом

Названы ежедневные траты на борьбу в COVID-19 в России. Ежедневно Россия при всплеске заболеваемости коронавирусом тратит 3,5 миллиарда рублей. В «обычной обстановке» — два миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что сейчас очень важно сохранить плановую медицинскую помощь. По его словам, правительство должно выделить на эти цели дополнительно 56 миллиардов рублей.