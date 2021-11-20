Новости утра 20 ноября. Нулевой пациент с ковидом, госпиталь для Саакашвили, первое появление МакSим

Американский биолог назвал нулевого пациента с коронавирусом. Михаила Саакашвили доставили в военный госпиталь в Гори. В Минпросвещения не обсуждают допуск только вакцинированных детей к учебе. Цены на нефть обновили минимум августа. Артем Дзюба установил новый рекорд в РПЛ. Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Нулевой пациент с коронавирусом

Американский биолог Майкл Воробей заявил, что ему удалось выявить нулевого пациента с коронавирусом в мире. Он пришел к выводу, что первой SARS-CoV-2 заразилась женщина, которая торговала морепродуктами на рынке в Ухане. Дата ее заражения, которую приводит ученый, — 11 декабря 2019 года.

Биолог подсчитал, что 10 из 19 самых ранних случаев заболевания коронавирусной инфекцией связаны с этим рынком. Он уточнил, что все нити ведут к той его части, где проводилась торговля енотовидными собаками.

Госпиталь для Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выехал из тюремной больницы на реанимобиле. Согласно решению грузинского Минюста, его переводят в военный госпиталь в городе Гори. Сам политик уже пообещал, что в стенах больницы прекратит голодовку.

Решение перевести Саакашвили в военный госпиталь приняли в Минюсте после того, как стало известно о серьезном заболевании мозга у Саакашвили. Врачи обнаружили у него энцефалопатию Вернике, которая может грозить летальным исходом.

Вакцинация школьников

В России ведутся клинические испытания вакцины «Спутник М» для детей и подростков 12–17 лет. Пока все эти процедуры не будут окончены, в стране точно не начнется массовая вакцинация детей. На данный момент в Минпросвещения не обсуждают вопрос о том, чтобы допускать до очных занятий в школах только привитых подростков.

Пока результаты исследований показывают, что вакцина для подростков безопасна и эффективна. Испытания проводятся на 400 детях, они получили первый компонент препарата.

Падение цен на нефть

Стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent упала за неделю на 3,6%. На данный момент ее стоимость составляет 78,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 5,8% — до 75,94 доллара за баррель.

Предыдущее снижение цен на фьючерсы на нефть WTI составило 0,78%, тогда цена достигла отметки 80,13 доллара за баррель.

Рекорд Дзюбы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в игре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» и установил новый рекорд. Дзюба стал автором трех голов за игру уже в пятый раз в рамках РПЛ. До него футболистам удавалось установить только четыре хет-трика.

Кроме того, Артем Дзюба теперь занимает второе место в споре бомбардиров в текущем розыгрыше РПЛ. В его активе уже десять забитых мячей.

МакSим вернулась на сцену

Певица МакSим впервые после своей болезни и комы вышла на сцену. Она появилась на юбилейном дне рождения канала «Муз-ТВ» в Кремле. Артистка не стала выступать — для этого она еще слишком слаба. Она забрала награду и получила от зрителей бурные аплодисменты.

Певица решила не разговаривать с журналистами о своем самочувствии. Только поблагодарила их за то, что они о ней беспокоятся. Минувшим летом МакSим провела в искусственной коме больше месяца, врачи не давали прогнозов, но в итоге артистка пошла на поправку и сейчас активно восстанавливается.