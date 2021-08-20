Новости утра 20 августа: эвакуация в Марий Эл, угроза взрыва в Вашингтоне и достижение коллективного иммунитета

Боле 100 человек эвакуировали из лагерей и санаториев Марий Эл из-за горящих лесов. Мужчина угрожал взорвать бомбу у библиотеки Конгресса США в Вашингтоне. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу может быть достигнут в России к концу года. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Эвакуация в Марий Эл

Более 100 человек эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап в Марий Эл. Вывезти людей решили из-за угрозы распространения лесного пожара. Среди эвакуированных оказалось 84 ребенка. К вечеру 19 августа пожар добрался до поселка Студенка в Медведевском районе.

Угроза взрыва в Вашингтоне

Водитель пикапа угрожал взорвать бомбу у библиотеки Конгресса США в Вашингтоне. Полицейские оцепили район и начали вести переговоры с мужчиной. Водитель потребовал организовать ему разговор с президентом США Джо Байденом.

В итоге правоохранителям удалось задержать водителя грузовика. Машину проверили, но взрывного устройства в ней не нашли.

Коллективный иммунитет

Уже к концу 2021 года в России может быть достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, сейчас формирование иммунного ответа у населения страны идет неплохо.

Победа в пляжном футболе

Сборной России удалось в дополнительное время обыграть соперников из США в первом мачте чемпионата мира по пляжному футболу. Стартовый матч группового этапа проходил 19 августа в Москве. Игра завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 1:0).

Рост цен на вино

Роскачество предупредило о повышении стоимости вина. К этому приведет увеличение цен на оптовые закупки винограда. Чтобы не терять прибыль производители спиртного начнут отпускать свой товар на 15−20% дороже. Из-за наценки торговых точек стоимость вина в рознице вырастет еще больше.

Открытие Таиланда

Российские туристы смогут посетить Таиланд только после завершения последнего этапа согласования вакцинации «Спутником V». Сейчас этот вопрос находится на первом этапе обсуждения. Открытие границ для вакцинированных россиян может произойти уже в сентябре, считает руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель.