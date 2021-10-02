Новости утра 2 октября: авария с самолетом «Победы», голодовка Саакашвили, победитель шоу «Голос 60+»

Самолет «Победы» врезался в топливозаправщик в аэропорту Астрахани. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку. Ветеран Михаил Серебряков стал победителем шоу «Голос 60+». О главном к утру 2 октября — в дайджесте «360».

Столкновение «Победы»

Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в астраханском аэропорту. В результате аварии у лайнера повредился элемент крыла. По словам пресс-службы перевозчика, происшествие случилось из-за халатности наземной службы аэропорта, сотрудники которой занимались буксировкой борта.

Голодовка Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после своего задержания. Он заявил, что не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Политик является фигурантом нескольких уголовных дел, по которым ему грозит до семи лет лишения свободы.

Победитель «Голоса 60+»

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков стал победителем шоу «Голос 60+». В финале он исполнил композицию «Моя любимая» и песню «Душечка». За подопечного Олега Газманова проголосовали 79,5% зрителей. После объявления результатов мужчина признался, что трижды счастлив.

Новые игры GTA

Выход новых версий классических частей Grand Theft Auto (GTA) состоится в ноябре. Ожидается, что геймеры смогут оценить все три игры — Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas.

Снижение безработицы

Уровень безработицы опустился в августе до 4,4%. Всего в стране насчитывалось 3,4 миллиона безработных старше 15 лет. Полученные значения стали минимальными с августа 2019 года. Тогда численность безработных в России составляла 3258 человек.

Сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ

Минпросвещения России и Рособрнадзор определили сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году. Основной государственный экзамен (ОГЭ) должен пройти в период с 21 апреля по 2 июля. Досрочный период состоится с 21 апреля по 17 мая.

Аттестация в 11-х классах состоится с 21 марта по 2 июля. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта, а основной — 27 мая.