Новости утра 2 ноября: туман в Москве, рекорд Илона Маска, Мясников против антиваксеров

Дания выступает против «Северного потока — 2». Илон Маск побил исторический рекорд богатства на планете. Доктор Мясников призвал приструнить антиваксеров. В Москве отменяют авиарейсы из-за сильнейшего тумана. «Газпром» сократил транзит через Украину. Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков покинул свой пост. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Мясников призвал приструнить антиваксеров

В России уже несколько дней подряд каждый день выявляют больше 40 тысяч новых случаев COVID-19. Доктор Александр Мясников считает, что эта волна скоро пройдет. Но чтобы подготовиться к следующей, нужно сначала приструнить антиваксеров, уверен медик. Мясников добавил, что можно сравнить эти показатели с ситуацией в Великобритании — там вакцинированных 68% против российских 33%.

Дания против «Северного потока — 2»

Премьер-министр Дании выступила с резким заявлением по газопроводу «Северный поток — 2». Метте Фредериксен заявила, что ее страна так и не поменяла свое отношение к строительству магистрали, даже несмотря на газовый кризис. Правительство Дании до сих пор против реализации проекта и свою позицию менять не собирается. Премьер добавила, что выданное ранее Данией разрешение на строительство было «техническим моментом». Позицию государства она назвала «всегда очевидной».

Маск побил все рекорды богатства

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, который смог заработать 300 миллиардов долларов. Чуть больше этой суммы — 307,3 миллиарда долларов — составляет его состояние на данный момент. Рейтинг обновило издание Forbes. Оно отметило, что Илон Маск богатеет за счет роста котировок акций Tesla.

Москву окутал туман

На Москву и Московскую область опустился сильнейший туман. Из-за этого в столичных аэропортах отменили или перенесли более 30 рейсов. До утра вторника, 2 ноября в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности. Видимость на дорогах не будет превышать 200 метров. Водителям рекомендовали снизить скорость и быть максимально осторожными в пути.

«Газпром» сократил транзит через Украину

Украина заявила, что «Газпром» на треть сократил транзит газа через страну. По словам представителей Киева, транзит уменьшился до 57 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он добавил, что прокачка топлива через украинскую территорию стала падать с 1 октября.

Худрук МХАТа имени Горького ушел из театра

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков решил покинуть свой пост. Он сам сообщил об этом на своей странице в социальной сети и отметил, что таково решение нового гендиректора Владимира Кехмана. Бояков решил уволиться даже несмотря на то, что у него все еще действует пятилетний контракт с театром. Сам Бояков отметил, что ему озвучили причину: его отношение к Дорониной. От других комментариев бывший худрук решил отказаться.