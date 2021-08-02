Новости утра 2 августа: пожары в Турции устроили террористы, льготы для детей-инвалидов, названы убытки Москвы от COVID

Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за пожары, четверо рабочих погибли при аварии на химкомбинате «Каменский», из бюджета Москвы потратили 600 миллиардов рублей на борьбу с ковидом. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Организация «Дети огня» призналась в поджогах в Турции

Турецкие террористы признались в поджоге лесов. Признанная в стране террористической организация «Дети Огня» взяла на себя ответственность за поджоги лесов. Ее участники решили таким образом «поставить власти на колени». Террористы связаны с экстремистской Рабочей партией Курдистана.

Четверо рабочих погибли из-за аварии на химкомбинате «Каменский»

Названо точное число жертв возгорания в Ростовской области. Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил в результате пожара на комбинате «Каменский» погибли четыре человека. Семеро сотрудников успели серьезно пострадать.

Крупный пожар произошел в районе СНТ «Урал» в Оренбурге.

СНТ «Урал» проверяют из-за пожара на соблюдение пожарной безопасности. Под Оренбургом разгорелся серьезный пожар на площади в три гектара. К тушению валежника и сухой травы привлечена дополнительная инженерная техника, авиация и средства подвоза воды.

Депутат Госдумы предложил новую льготу для семей с инвалидами

Родителям детей-инвалидов предоставят вычет за их лечение. Первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил предоставить родителям детей-инвалидов налоговый вычет на лечение совершеннолетних детей. Сейчас совершеннолетний ребенок может получить его самостоятельно.

Москва потеряла в пандемию 600 млрд рублей

Столица подсчитала убытки 2020 года. В минувшем году из-за пандемии казна столицы потеряла 250 миллиардов рублей. На борьбу с коронавирусом потратили еще 350 миллиардов. Речь идет не только о лечении инфицированных, но также соцподдержке и помощи бизнесу. Было проведено масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что доля заражений штаммом «дельта» выросла на 80%.

Минстрой предложил коллекторам разрешить взыскивать долги по ЖКХ

Два российских министерства поддержали идею вернуть коллекторам право взыскивать долги по ЖКХ. В Госдуме новшество не понравилось. Там решили что, население и так пострадало от пандемии.