Новости утра 19 сентября: запас вакцин достаточный, Милохина отправят в армию, пенсии можно увеличить втрое

Инфекционист назвал безопасной вакцинацию «Спутником V» раз в полгода, россияне перечислили самые привлекательные для заработка города, запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионах признан достаточным, активисты заберут Даню Милохина в армию, 16 миллионов россиян почувствуют повышение прожиточного минимума, найдена возможность увеличить пенсии в три раза. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Прививаться раз в полгода — норма

Вакцинация «Спутником V» раз в полгода не несет нагрузки на организм — инфекционист. Экс-главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил, что вакцинация каждый шесть месяцев не создаст большой нагрузки на организм человека. Эксперт призвал россиян не сомневаться и смело идти на прививку. Малышев назвал такой временной промежуток нормальным и рассказал, что сам вакцинировался от холеры в Африке и Азии каждые шесть месяцев.

Вакцины на всех хватит

Запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионах назвали достаточным. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что запас «Спутника V» и «Спутника Лайт» регионах можно считать достаточным. По его данным, за рубежом российскими препаратами привиты уже более 100 миллионов человек. Но приоритет остается за Россией.

Города, где лучше строить карьеру

Россияне назвали города, в которые они хотят переехать ради работы. Большинство опрошенных россиян назвало Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток наиболее желанными городами в смысле переезда ради карьеры. Там выше уровень жизни, больше число вакансий и шире возможности трудоустройства. Например, бульдозерист во Владивостоке сможет ежемесячно заработать 139,5 тысяч рублей. В Приморье также очень востребованы моряки. Им в среднем платят около 120 тысяч рублей.

Милохина решили воспитать армией

«Никто бить не будет». Даню Милохина захотели отправить в армию и наставить «на истинный путь». Председатель общественной организации «Ветераны войны» Ильдар Резяпов выступил с педагогической инициативой. Он предположил, что только в армии известный блогер Даня Милохин сможет стать настоящим мужчиной. По словам Резяпова, организация сейчас готов запрос для призыва Милохина в армию. Там он узнает, что помимо платьев на свете есть кирзовые сапоги и берцы.

МРОТ улучшит свое положение 16 млн россиян

Повышение прожиточного минимума затронет 16 миллионов россиян. Вице-премьер России Татьяна Голикова подсчитала, что повышение прожиточного минимума и связанных с ним выплат коснется 16 миллионов россиян. Речь идет об индексации «детских» денег, доплат к пенсиям и выплат по больничным листам. Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) заметят еще три миллиона человек, занятых в в бюджетном и внебюджетном секторах экономики.

Назван способ в три раза увеличить пенсии

Депутат заявил о возможности втрое увеличить пенсии россиян. Депутат Госдумы и первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что в Фонде национального благосостояния (ФНБ) находятся 14 триллионов рублей. По его мнению, самое время поддержать людей на фоне коронавирусного кризиса. Коломейцев подсчитал, что имеющихся средств хватит на то, что поднять пенсии в три раза.