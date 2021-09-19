Новости утра 19 сентября: старт третьего дня голосования, возвращение космических туристов, митинг в Вашингтоне

Для жителей некоторых регионов России уже стартовал третий день единого голосования. Космический корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем приводнился в Атлантике. Жители Вашингтона устроили акцию протеста возле Конгресса США. Во Франции заявили о кризисе в отношениях со Штатами из-за партнерства AUKUS. О самом главном к утру — в подборке «360».

Третий день единого голосования

Третий день единого голосования уже начался на Камчатке и Чукотке. Из-за разности часовых поясов для жителей этих регионов избирательные участки заработали раньше всех.

Следом за ними избирательные участки открылись в Приморье, Еврейской автономной области (ЕАО) и в Хабаровском крае.

Возвращение космических туристов

Космический корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем совершил посадку на воду в Атлантическом океане. Трансляцию возвращения корабля на Землю вела компания SpaceX.

Crew Dragon приводнился недалеко от побережья штата Флорида (США), после трех суток, проведенных на орбите.

Митинг в Вашингтоне

В Вашингтоне прошла акция протеста возле Конгресса США. Митингующие выступили в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января. В общей сложности на митинг пришли несколько сотен человек.

Демонстрация получила название Justice for J6, что означает призыв к правосудию для участников январских беспорядков. Протестующие требуют справедливого отношения в судах к подозреваемым в штурме Капитолия.

Кризис в отношениях Франции и США

Во Франции заявили о кризисе в отношениях с США из-за партнерства AUKUS (недавно заключенное соглашение между США, Великобританией и Австралией).

В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, инициатива заключить новое партнерство принадлежала небольшой группе людей. И глава французского МИД выразил сомнение в том, что о проекте знали все члены австралийского и американского правительств.

Ле Дриан отметил, что теперь у Франции есть повод задуматься о прочности альянса с США. Также, по его словам, возникший кризис повлияет на обсуждение будущей стратегии НАТО.

Новое исследование по коронавирусу

Ученые из Университета Мэриленда в США озвучили результаты своих исследований, из которых следует, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху.

По их данным, при варианте «альфа» SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе возрастает по сравнению с более ранними штаммами.

При этом они отметили, что также знают о большей заразности «дельта» штамма по сравнению с «альфа» вариантом.

Болгары восхитились учениями «Запад-2021»

Читатели болгарского портала dir.bg восхитились стратегическими учениями «Запад-2021», которые Россия и Белоруссия провели в начале сентября.

Портал опубликовал материал о проведении учений, и читатели принялись активно обсуждать статью в комментариях. «Мы, болгары, на стороне нашей освободительницы России и против НАТО», «сильная Россия — гарантия существования Болгарии», писали пользователи в комментариях.