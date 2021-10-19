Новости утра 19 октября: гибель 9-летней Сони в Вологде, QR-коды в Петербурге, драки на хоккее

Пропавшую 9-летнюю Соню из Вологды обнаружили мертвой. Владимир Путин поздравил российских киберспортсменов с мировой победой. Систему QR-кодов вводят в Петербурге. Хоккейный матч между «Авангардом» и «Сочи» начался тремя драками. Петербурженка отдает младенца «в добрые руки». О главном к утру — в дайджесте «360».

Гибель 9-летней Сони в Вологде

9-летняя Соня Жаворонкова, которую два дня искали волонтеры и полиция, обнаружена мертвой в Вологде. В последний раз ее видели с некой женщиной, которая, как выяснилось, состоит на учете в ПНД. Сейчас ее допрашивают следователи. Родители других школьников жалуются, что эта незнакомка раньше приставала и к их детям.

Поздравления Путина киберспортсменам

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российским киберспортсменам. Команда Team Spirit выиграла всемирный чемпионат The International 10 по игре в Dota 2. Президент отметил, что победители проявили сплоченность и лидерские качества, а в самый важный момент сумели перехватить инициативу у соперника.

QR-коды в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 1 ноября вводят систему QR-кодов. Без согласования нельзя будет проводить все мероприятия численностью больше 40 человек. Администрация северной столицы запретила формировать организованные группы детей и подростков в кинотеатры, цирки и музеи. Сотрудников рекомендовано перевести на дистанционный режим работы.

Хоккейный матч с дракой

Игра между хоккейными клубами «Авангард» и «Сочи» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) началась тремя драками. Первый бой случился буквально в первые секунды игры. Спортсмены начали колотить друг друга клюшками, а потом решили сражаться на кулаках. На пять минут оштрафовали шестерых спортсменов, а потом подрались еще двое — и тоже оказались на скамейке штрафников.

Ребенок «в добрые руки»

Жительница Петербурга разместила в соцсети объявление о том, что хочет пристроить своего сына, младенца Сашу, в добрые руки. Она написала, что у нее есть проблемы со здоровьем, а отец ребенка еще слишком молод, чтобы осознавать свою ответственность. Выходом из ситуации молодая мама видит только приемную семью, детдом она не рассматривает — и просит сделать максимальный репост ее сообщения.

Подготовка «казанского стрелка»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что «казанский стрелок» Ильназ Галявиев тщательно готовится к преступлению.Таковы данные многочисленных проверок его жилища, гаджетов, интернет-ресурсов, которые он посещал. Сейчас Галявиев находится в петербургском СИЗО «Кресты». Предположительно, ему провели еще одну психолого-психиатрическую экспертизу.