Новости утра 19 августа: утвердили даты переписи, МиГ-29 разбился под Астраханью, МВФ отказал Афганистану в помощи

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Пилот погиб при крушении истребителя МиГ-29 в Астраханской области. Афганистан не получит помощь от Международного валютного фонда. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Перепись населения

Всероссийскую перепись населения проведут с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Эти даты утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. Для жителей труднодоступных территорий перепись пройдет до 20 декабря. В этот раз россияне смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг.

Крушение МиГ-29

Истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. В результате авиакатастрофы погиб пилот. Все причины пока выясняются.

Афганистан остался без помощи

Международный валютный фонд (МВФ) временно отказал Афганистану в помощи. Поддержку решили приостановить из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны. На следующей неделе Афганистану должны были предоставить 400 миллионов долларов. Сейчас страна находится под властью талибов*, захвативших 15 августа Кабул.

Комбинация вакцин

Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca показала сильный иммунный ответ. У привитых таких сочетанием препаратов людей зафиксировали появление мощного иммунитета против коронавируса. Исследование проводится в аргентинской провинции Буэнос-Айрес совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Упрощение техосмотра

МВД предложило упростить процедуру техосмотра. Министерство выступило за отмену проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

Пропуск соревнований

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене не сможет принять участие в этапе Бриллиантовой лиге. Причиной стало отсутствие американской визы. Соревнования пройдут 21 августа в Юджине. При этом россиянка планирует выступить в Лозанне 26 августа.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.