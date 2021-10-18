Новости утра 18 октября: размер пособия по уходу за ребенком, новые выплаты к пенсии, Зеленский высказался про офшоры

В России с 1 февраля 2022 года вырастет размер детского пособия на 5,8%. Российские пенсионеры с инвалидностью могут получить новую выплату в 10 тысяч рублей. В Росгвардии опровергли сообщения о драке бойцов спецназа в Ставрополье. Российские фигуристки заняли весь пьедестал на международном турнире в Венгрии. Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался по поводу офшорного скандала, который спровоцировало расследование «Досье Пандоры». Об этих и других новостях в России и мире к утру 18 октября — в дайджесте «360».

Рост размера пособия по уходу за ребенком

С 1 февраля 2022 года в России на 5,8% вырастет размер пособия по уходу за первым ребенком. Минимальный увеличится до 7 493 рублей, а максимальный — до 31 282 рублей. С 1 февраля также проиндексируется единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Его размер составит 19 981 рубль.

Расходы на выплату пособий по беременности и родам в 2022 году составят 132,8 миллиарда рублей.

Новые выплаты для ряда пенсионеров

Российские пенсионеры с инвалидностью могут получить новую выплату в 10 тысяч рублей. Пособие выплачивается раз в год и является целевым.

На выделенные деньги пенсионеры этой категории могут купить технические средства реабилитации. Система предоставления такого пособия уже работает — заявление можно оформить на сайте госуслуг, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Росгвардия опровергла сообщения о драке в Ставрополье

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что представители спецподразделений не дрались и не выясняли отношений на состязаниях за получение краповых беретов в Ставропольском крае.

Краповый берет является символом доблести «и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований», отметил Грибакин.

При этом он согласился с тем, что на любых соревнованиях у участников возникают эмоции, когда речь заходит о конкуренции.

Российские фигуристки взяли весь пьедестал на турнире в Венгрии

Российские фигуристки Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова взяли золотую, серебряную и бронзовую медали на международном турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Золото завоевала Майя Хромых. Второе место заняла Анна Щербакова. Бронзу взяла Софья Самодурова.

Прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян до 2,5%. При этом в предыдущей версии прогноза ожидалось увеличение на 3%.

В министерстве считают, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня. Исправить ситуацию, по мнению специалистов, могут меры соцподдержки и улучшение инвестиционного климата.

Первые заявления Зеленского по офшорному скандалу

Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался по поводу офшорного скандала, который спровоцировало расследование «Досье Пандоры». По словам украинского лидера, ни он, ни его соратники отмыванием денег не занимались.

Также Зеленский указал, что не увидел в сюжете «ничего нового».

Украинский лидер заявил, что все, что он делал до 2019 года — люди знают. Это, по его словам, было связано с телевидением и кино. При этом он отметил, что в период управления страной тогдашнего президента Виктора Януковича «все структурировали свой бизнес», «особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ».