Россиянин отказался от своих слов о 20 годах плена в Казахстане. Депутат Артем Самсонов объявил голодовку из-за несогласия со следствием. Из-за введения QR-кодов вряд ли вырастут цены на билеты. Месси признали лучшим игроком года. Apple позволит клиентам самим ремонтировать гаджеты. В пяти регионах России было видно падение небесного тела. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Лекарства от ковида скоро уйдут в аптеки

На разработку лекарства от вируса ученым обычно требуется больше трех лет. Это более долгий процесс, чем создание вакцины. Однако специалисты во всем мире уже активно ведут испытания препаратов от COVID-19. Многие из них проходят в России. Это значит, что вскоре необходимые лекарства могут появиться и в обычных аптеках.

Котов отказался от слов о плене

Россиянин Алексей Котов, который распространил видео из Казахстана и заявил о том, что его насильно удерживали в плену 20 лет, неожиданно отказался от своих слов. По данным СМИ, он заявил полицейским, что сам решил находиться в том месте, где его обнаружили. В полиции Казахстана отметили, что сейчас проводятся все необходимые следственные действия и проверки. Когда Котова нашли, у него при себе были документы, в том числе военный билет.

Самсонов объявил голодовку

Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов после обвинений в растлении ребенка объявил голодовку. Самсонов заверяет, что его просто оклеветали. Следствие же утверждает, что два года назад в пансионате он объяснял ребенку 11 лет, как правильно пользоваться предметом интимного характера. Депутата задержали в среду, 17 ноября.

QR-коды и цены на авиабилеты

Если в России введут обязательные QR-коды при посадке в самолеты, это не приведет к росту цен на авиабилеты. Такое мнение выразил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. Он считает, что все новые меры — просто способ заставить население вести себя более дисциплинированно в условиях пандемии. Хотя наверняка возникнут очереди при регистрации и при самой посадке.

Месси стал лучшим

Лучшим игроком футбола в 2021 году был признан Лионель Месси. Таковы результаты опроса болельщиков, которое провел портал GOAL. На протяжении всего голосования пальму первенства делили между собой Месси и Роналду. Лишь в последние сутки аргентинский футболист обогнал своего соперника с совсем небольшим перевесом — 24 голоса.

Небесное тело

Жители пяти городов России поздно вечером 17 ноября смогли стать свидетелями космического явления. Очевидцы в Казани, Перми, Ижевске, Йошкар-Оле и Зеленодольске могли рассмотреть падение небесного тела. Они считают, что это мог быть метеорит. Видео появляется в социальных сетях. Ранее Роскосмос предупреждал о максимальной активности метеорного потока Леониды в ночь на четверг.

Applе разрешит самостоятельный ремонт

Компания Apple планирует запустить принципиально программу Self Service Repair. Клиентам позволят проводить самостоятельный ремонт гаджетов и компьютеров. Для этого им станут доступны оригинальные детали, произведенные компанией.

Ожидается, что новшество в США стартует в начале следующего года. Потом за 12 месяцев действие программы охватит и другие страны мира. Первыми устройствами, на которых можно будет заменить детали, станут iPhone из линеек 12 и 13 моделей.