Новости утра 18 августа: возвращение пенсионного возраста, подавление коронавируса и защита детей от опасного контента

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста, российские ученые нашли подавляющие коронавирус пробиотики, детей будут по-новому защищать от запрещенного контента. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Пенсионный возраст

Депутаты предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Для этого они внесли на рассмотрение Госдумы законопроект. Авторы инициативы считают, что для мужчин необходимо снова установить пенсионным возрастом 60 лет, а для женщин — 55 лет. Депутаты заявили, что повышение возраста может привести к негативным последствиям.

Подавление коронавируса

Ученые Роспотребнадзора выявили штамм лактобактерий, способный подавить коронавирус. По их словам, пробиотики можно будет использовать для профилактики и лечения ковида. Также их можно будет давать детям.

Защита детей в Сети

Правительство России будет по-новому защищать детей от запрещенного контента. Кабмин определил целевые показатели в области защиты от опасной информации в интернете и на телевидении. Речь идет о ненормативной лексике, сценах насилия, пропаганде наркотиков и так далее.

Запрет продажи топлива

Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы выступил с предложением запретить продажу топлива трейдерам на базисах НПЗ. В случае принятия решения нефтепродукты нельзя будет продавать напрямую с нефтеперерабатывающих заводов и железнодорожных станций, которые к ним примыкают.

Увеличение скорости

Скорость на некоторых российских дорогах предложили увеличить до 130-150 километров в час. В Госдуме заявили, что действующий скоростной режим был установлен еще в XX веке. Сейчас правила уже не соответствуют категории дорог.

Продажа олимпийской медали

Польская метательница копья Мария Андрейчик продала серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде в Токио. Так она решила помочь восьмилетнему мальчику, страдающему пороком сердца. Все полученные на аукционе деньги спортсменка отправит на лечение ребенку, которому должны провести операцию в США.