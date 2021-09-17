Новости утра 17 сентября: старт голосования на выборах в ГД, штрафы для гостиниц, «Спутник V» эффективнее AstraZeneca

Голосование на выборах депутатов Госдумы началось в России. Для гостиниц предложили ввести штраф за завышение стоимости проживания по время крупных мероприятий. Привитым от коронавируса туристам больше не придется проходить самоизоляцию в Эстонии. О самом главном к утру — в подборке «360».

Старт голосования

В России началось голосование на выборах депутатов Государственной думы. Первые избирательные участки открылись в регионах Дальнего Востока. Голосование стартовало с Камчатки. Затем участки заработали в Хабаровском крае, Приморском крае, Еврейской автономной области, Амурской области, Якутии и Забайкалье.

Президент Владимир Путин зарегистрировался в системе электронного голосования. Окончательное решение он еще не принял, но возможно, лидер страны сделает свой выбор дистанционно.

Штрафы для гостиниц

Гостиницы предложили начать штрафовать за завышение стоимости проживания во время проведения особо значимых мероприятий. Законопроект о санкциях разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициативу уже одобрили в профильном комитете Госдумы по физической культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Если документ примут, то суммы штрафов составят от 20 до 500 тысяч рублей.

Туризм в Эстонии

Власти Эстонии освободили привитых от коронавируса туристов от сдачи теста и прохождения самоизоляции. Иностранцы с сертификатом о вакцинации могут посещать общественные места без соблюдения ограничительных мер. Об этом сообщил директор по связям с общественностью департамента здоровья Эстонии Имре Каас.

«Спутник V» против «дельты»

Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма «дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. К такому выводу пришли ученые Национального университета Кордовы. Они провели исследование, в рамках которого изучили 309 образцов плазмы людей, переболевших ковидом.

Победа ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА обыграли соперников из «Спартака» со счетом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2).Матч проходил 16 сентября на столичном стадионе «Мегаспорт». Спортсмены играли в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вирусы в персиках

Россельхознадзор нашел вирусы в нектаринах и персиках, поставляемых из Грузии в Россию. Ведомство попросило грузинских специалистов принять меры по недопущению поставок в страну зараженной продукции. Также грузинскую сторону призвали сообщить результатах расследования причин случившегося.