Новости утра 17 октября: возвращение киноэкипажа с МКС, смена правил выезда детей за границу, спад спроса на ипотеку

«Киноэкипаж» перешел с МКС в корабль «Союз» для возвращения на Землю. В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу. В сентябре среди россиян упал спрос на ипотеку. Ученые смогли обнаружить рак на самых ранних стадиях. Гинцбург рассказал о разрешении на второй этап испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея в нос. Встреча «Спартака» и «Динамо» в 11-м туре РПЛ закончилась вничью, но фанатам этот матч запомнился массовой дракой футболистов. Об этих и других новостях в России и мире к утру 17 октября — в дайджесте «360».

Возвращение «киноэкипажа» на Землю

Космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд перешли с МКС в корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю. Корабль уже отстыковался от космической станции.

В 7:35, согласно графику, планируется приземление спускаемого аппарата в степи Казахстана.

Новый порядок вывоза детей за границу

С 17 октября в России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу. Заявитель имеет право установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретную или же несколько стран.

При этом законный представитель, который заявил о запрете выезда ребенка из России, может сам вывозить его за рубеж. Но в этом случае сам взрослый должен быть гражданином России. Если же он иностранец, то выехать за границу ребенок не сможет.

Падение спроса на ипотеку

В сентябре среди россиян упал спрос на ипотеку на 41,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Также в сентябре снизилось и количество заявок на ипотеку на 2,9% по сравнению с августом.

Россияне стали реже брать ипотеку, в том числе на фоне увеличения стоимости квадратного метра жилья в стране, пояснил директор по маркетингу бюро Алексей Волков. Свою роль сыграли и изменения в программе льготной ипотеки.

При этом, по данным ОКБ, число дорогих ипотек в России выросло.

Ученые смогли выявить рак на ранней стадии

Австралийские ученые из Квинслендского университета заявили, что смогли выявить рак на ранней стадии по слюне человека. Диагностика онкологии по анализу слюны, по их мнению, является перспективным вариантом. Такой способ безопасный и безболезненный для пациента. При этом, в слюне содержится множество различных клеток и их фрагментов.

Такой метод диагностики рака на ранней стадии, как подчеркнули ученые, оказался убедительным, однако для подтверждения его эффективности нужно провести дополнительные исследования.

Разрешение на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея в нос

Второй этап испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея в нос разрешен, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Однако, по его словам, исследования еще не стартовали. Дело в том, что на них еще отсутствует финансирование, добавил Гинсбург.

Драка футболистов «Спартака» и «Динамо»

Матч двух московских команд «Спартак» и «Динамо» закончился со счетом 2:2. Игра прошла в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Открытие Банк Арена».

Эта встреча столичных команд запомнилась поклонникам массовой дракой футболистов. Игрок «Динамо» Арсен Захарян ударил по ноге футболиста «Спартака» Максимилиано Кофрие, после чего началась потасовка, в которой приняли участие запасные игроки и тренеры команд.

Арбитр показал желтые карточки Захаряну и динамовцу Вячеславу Грулеву, а также игрокам «Спартака» Джикии и Жиго.