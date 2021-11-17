Новости утра 17 ноября: Европа стала эпицентром ковида, звезды Гарри Поттера соберутся на HBO, банкротство туроператоров

Спецсерию о Гарри Поттер покажет 1 января 2022 года канал HBO Max, более 60% российских туроператоров рискуют обанкротиться, медикам начнут платить за вакцинированных, пермский школьник задержал грабителя, в Тулуне подрались врач и пациент, Европу признали эпицентром пандемии коронавируса и что ждет Россию без вакцинации. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Что произойдет в России без вакцинации

Антипрививочники в России продолжают борьбу в интернете, оставляют под видео о важности вакцинации множество возмущенных комментариев. Они настаивают на снятии ковидных ограничений и отмене сертификатов и QR-кодов. Тем временем, последние события в Европе уже демонстрируют сценарий дальнейших событий, если коллективного иммунитета в стране так и не появится.

Он обещал вернуться

Гарри Поттер вернется в Хогвартс 1 января 2022 года. Телеканал HBO Max в первый день 2022 года покажет документальный спецэпизод «Возвращение в Хогвартс». Проект приурочен к 20-летию выхода первого фильма поттерианы. В нем примут участие актеры из всех восьми фильмов. Они расскажу, как снималась франшиза, ставшая самой популярной и любимой для детей всего мира.

Прилепин будет работать с Кехманом

Прилепин будет работать с директором МХАТа Кехманом. Писатель и публицист Захар Прилепин сообщил, что после ухода худрука театра Эдуарда Боякова вернется во МХАТ и будет сотрудничать с его новым директором Владимиром Кехманом. На 3 декабря назначена премьера спектакля «Есенин», созданного по мотивам книги Прилепина драматургом Еленой Исаевой. Пьеса расскажет не только об известном поэте, но и о его женщинах, без которых его жизнь была бы неполной.

Медикам доплатят за каждого вакцинированного россиянина

Минздрав предложил изменить схему выплат медикам за привитых. Выплата за каждого привитого человека может достигнуть 200 рублей. Это совокупная сумма для всех участников процесса. Консультировавшему на первом этапе вакцинации врачу выплатят 60 рублей, осматривавшему пациента — 40 рублей. Тому, кто поставил прививку — 30 рублей. Второй этап также предусматривает выплаты.

60% тураоператорам грозит банкротство

Российские туроператоры бьют тревогу. Больше 60% из них не имеют возможности вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за ковидных ограничений по всему миру. Представители туристического бизнеса уже направили письмо в российское правительство. Они просят продлить действие отсрочки по обязательствам агентств.

Врач подралась с пьяным пациентом

Драка медика и пациента в ковидной больнице Тулуна попала на видео. В одной из Иркутских больниц нетрезвый пациент устроил скандал. Он был недоволен тем, что врач должна была начать прием в 08:00, но в 09:00 еще ни один из очередников еще не попал в кабинет. Он матерно высказал свои претензии врачу, которая в долгу не осталась. Она кинулась в драку и выгнала агрессора. Ее уже уволили. Пациенту грозит штраф за использование нецензурных выражений в общественном месте.

Европа стала рассадником ковида

Представители ВОЗ назвали Европу эпицентром пандемии. Представитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметил осложнение эпидситуации в Европе и назвал страны ЕС эпицентром пандемии коронавируса. В Евросоюзе вакцинировано 64,9% населения. Но число заражений и смертей неуклонно растет. Скорее всего, главам государств придется задуматься об усилении ограничений ввиду распространения сверхзаразного штамма «дельта» и прихода холодной погоды.