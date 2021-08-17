Новости утра 17 августа: план противодействия коррупции, жертвы крушения Ми-8 и заявление Байдена по Афганистану

Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции, водолазы начали поднимать тела жертв крушения Ми-8 на Камчатке, Байден выступил с обращением по ситуации в Афганистане. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Противодействие коррупции

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 16 августа. Также лидер страны выступил за уточнение ряда понятий в антикоррупционном законодательстве. Он поручил каждый год докладывать о случаях подкупа иностранцев при международных сделках.

Крушение Ми-8 на Камчатке

Водолазы приступили к подъему тел погибших при крушении вертолета Ми-8 на юге Камчатки. Операцию приостанавливали из-за сильного волнения на озере. Когда погода улучшилась, водолазы начали доставать тела жертв авиакатастрофы из фюзеляжа разбившегося вертолета.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» рухнул в Курильское озеро 12 августа. Всего на борту находились 16 человек, из которых трое были членами экипажа.

Вакцины от ковида

Новые вакцины от ковида будут содержать сразу два-три штамма коронавируса. Причем состав препаратов, вероятно, придется менять раз в год или даже полгода. Об этом заявил директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Он отметил, что в случае с коронавирусом правильнее было бы действовать по аналогии с сезонным гриппом, то есть использовать вакцины с актуальными штаммами.

Российская академия образования

Президентом Российской академии образования стала Ольга Васильева. Раньше она занимала должность председателя попечительского совета академии. Приказ о назначении подписал Владимир Путин.

Циклон в Анапе

Более 10 тысяч жителей Анапы остались без электроснабжения из-за циклона. Для ликвидации последствий подтопления сформировали группировку РСЧС. В нее вошли 1113 человек личного состава и 330 единиц техники.

Обращение Байдена

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором высказал свое отношение к ситуации в Афганистане. Он заявил, что американские военные не должны сражаться и умирать на войне, в которой афганские силы не хотят сражаться сами за себя. По словам американского лидера, США дали афганцам возможности для выбора своего будущего, но не смогли дать волю к борьбе.