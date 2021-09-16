Новости утра 16 сентября: приостановка одобрения «Спутника V», ценовой рекорд на газ в Европе, гражданские в космосе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила рассмотрение вопроса об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Цена газа в Европе побила исторический рекорд. Впервые в истории SpaceX запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем на борту. О самом главном к утру — в подборке «360».

ВОЗ приостановила одобрение «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения приостановила рассмотрение вопроса об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Решение озвучил журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

В ходе проверки одной из фабрик, входящей в производство «Спутника V», обнаружили ее несогласие с применением надлежащих практик выпуска препарата. Теперь на завод производителя отправят новую инспекцию, и производителям придется подтвердить, что предприятие соблюдает все надлежащие стандарты.

Ценовой рекорд на газ в Европе

Стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, достигнув отметки 970 долларов за тысячу кубометров.

Начиная с этой весны цены взлетели уже в четыре раза. На ситуации сказались полупустые газохранилища. Еще одной причиной взлета цен стала нехватка в Европе сжиженного природного газа.

Гражданские в космосе

SpaceX впервые в истории запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем на борту. Запуск прошел в рамках миссии Inspiration4. Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США).

Полет продлится трое суток. После этого Crew Dragon приземлится на воду в Атлантическом океане.

Новое партнерство

США, Британия и Австралия заключили новое партнерство в сфере обороны и безопасности AUKUS. Оно рассчитано на ближайшие 18 месяцев. Сотрудничество не направлено против других стран, заверили в американской администрации.

Документ направлен также на защиту трех стран от эволюционирующих угроз. Он должен усилить сотрудничество США, Великобритании и Австралии в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологиях.

Россия без детских домов

В России задумались об отказе в будущем от детских домов. В Минпросвещения РФ воспитание детей в приемных семьях назвали более гуманным и эффективным опытом.

Замглавы ведомства Денис Грибов призвал двигаться к имеющейся цели, чтобы «рано или поздно» реализовать ее.

Права родителям

Оба родителя должны получить право заключить социальный контракт в том случае, если они оказались в трудной жизненной ситуации.

По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, получение поддержки только одним из членов семьи является не совсем той мерой, которая сегодня нужна. Такое решение, по ее словам, необходимо доработать.