Новости утра 16 ноября: санкции против Белоруссии, фото в ковид-сертификатах, помощь Донбассу

Тесты на подделку ковид-сертификатов не будут использоваться массово. Санкции против Белоруссии согласовали в ЕС. В сертификат о вакцинации хотят ввести фото владельцев. Валерию Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения. Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи Донбассу. Англия вышла в финал ЧМ-2022 с разгромным счетом в последнем матче. О самом главном к утру — в дайджесте «360».

Тесты на подделку ковид-сертификатов

Правительство России не собирается массово использовать тест, который призван выявить в крови отсутствие специфических антител. Он позволяет определить, что на самом деле прививка не ставилась, а сертификат поддельный. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что тест не планируют даже делать коммерческим проектом.

Гинцбург отметил, что он нужен только для статистики. Проверку же подлинности сертификатов эксперт считает прерогативой других структур: МВД, прокуратуры, следственных органов.

Санкции против Белоруссии

Пятый пакет санкций против властей Белоруссии уже согласован, в ближайшие дни новые меры начнут действовать. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что санкции окажутся расширенными. Под них попадут те, кого в ЕС считают организаторами притока мигрантов к границам Польши.

Боррель добавил, что те мигранты, которые все-таки прибудут в ЕС, могут рассчитывать на гуманитарную помощь. Однако это коснется только тех, кто сможет получить статус беженца. Остальные будут отправлены в те страны, откуда прибыли.

Сертификат о вакцинации с фото

В России предложили внести в ковид-сертификаты фотографию владельца. Эксперты считают, что это позволит избежать массовых очередей из-за необходимости проверять паспорт при проверке QR-кода.

Пока персональных данных QR-код не содержит. При его предъявлении высвечиваются только первые буквы ФИО. Однако аналитики отмечают, что едва ли такая мера способна предотвратить использование поддельных сертификатов.

Приговор сбившей детей автоледи

Суд приговорил Валерию Башкирову, которая сбила троих детей в Солнцеве, к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ее лишили прав на вождение автомобиля на два с половиной года.

Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе 16 июня. В результате погибли два ребенка, которым было три и четыре года. Еще один младенец, восьмимесячная девочка, выжила, но получила травмы.

Помощь Донбассу

На официальном интернет-портале правовой информации появился указ президента Владимира Путина о поддержке населения Донбасса. Речь идет о некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины.

В течение одного месяца правительство России должно смягчить допуск на рынок в России товаров из Донбасса. Также представителей этих регионов должны допустить к участию в российских госзакупках. Организации смогут получить сертификаты о происхождении поставляемых ими товаров.

Разгромная победа Англии

Сборная Англии по футболу выиграла в заключительном матче группового этапа отбора к чемпионату мира 2022 у команды Сан-Марино с разгромным счетом 10:0. Таким образом англичане обеспечили себе выход в финал чемпионата, который пройдет в Катаре.

Забитыми голами в составе британской сборной отличились Гарри Магуайр, Гарри Кейн, Эмил Смит-Роу, Тайрон Мингс, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Причем, Гарри Кейн отправил в ворота соперника сразу четыре мяча. Автором еще одного гола для англичан стал защитник Сан-Марино Филиппо Фаббри, который забил в свои ворота.