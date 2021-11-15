Новости утра 15 ноября: отсутствие последствий от многократной ревакцинации, взрыв в Липецке, первые итоги переписи

Не выявлено негативных последствий от неоднократной ревакцинации против коронавируса. Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В России завершилась Всероссийская перепись населения. В Счетной палате назвали главную экономическую проблему России. О самом важном к утру 15 ноября — в дайджесте «360».

Отсутствие последствий от неоднократной ревакцинации

Негативные последствия от неоднократной ревакцинации против коронавируса отсутствуют. При этом сохраняется защитный уровень иммунитета. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Гинцбург ответил, что «абсолютно никаких».

Взрыв в Липецке

Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). После этого в одном из цехов обрушилась кровля. Площадь разрушения составила 250 «квадратов».

В результате происшествия пострадала сотрудница предприятия. Ее извлекли из-под завалов и доставили в ожоговый центр. По последним данным, женщина находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Прокуратура Липецкой области организовала проверку по факту случившегося.

Первые итоги Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября включительно. В ней приняли участие более 99% человек от общей оценочной численности населения страны.

В этот раз впервые за всю историю жители страны могли самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг. Однако большинство россиян предпочли рассказать о себе переписчикам.

До официальных итогов еще далеко, но первые результаты уже есть.

Главная экономическая проблема России

Основной макроэкономической проблемой РФ является инфляция. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

При этом он отметил, что макроэкономическая ситуация в России стабильна, угроз для нее сейчас не так много.

Рост цен на электроэнергию

В случае преждевременного ввода эталонных тарифов в электроэнергетике Территориальные сетевые организации (ТСО) может ждать банкротство. При этом потребители столкнутся с подорожанием электроэнергии.

Ассоциация «Территориальные сетевые организации» отметила, что в одном и том же регионе местные власти устанавливают разные выплаты на содержание оборудования различным ТСО. Получается, что в России ТСО с похожим составом выплат нет. При введении эталонных тарифов многие ТСО могут обанкротиться.

Законопроект о тарифах хотят внести на рассмотрение правительства уже в 2022 году.

Очередной кризис для авторынка

Мировой автопром может столкнуться с дефицитом магния. Его добычу и переработку резко сократили проблемы с энергетикой в Китае. Магний необходим для алюминиевых сплавов, которые используются в производстве автомобилей.

Продолжительные отключения электричества, связанные с сокращением использования угля, привели к перебоям в работе предприятий, которые связаны с добычей и производством магния.

По мнению бизнеса, уже к концу ноября в Европе закончатся запасы магния. За этим последуют дефицит производства и закрытие предприятий. Также под угрозой рынок запчастей.