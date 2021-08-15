Новости утра 15 августа. На Бе-200 погиб известный летчик, Хабиб нашел футбольный клуб, Ашрам ответила россиянам

Россиянам рассказали, что делать, если им неправильно начисляют пенсии, в Якутии потушили четыре пожара, в катастрофе Бе-200 в Турции погиб известный российский летчик, на Гаити число жертв землетрясения перевалило за 300, а израильская гимнастка упрекнула Россию в неумении проигрывать. Главные события к утру воскресенья — в обзоре «360».

Катастрофа Бе-200 забрала лучших

Известный летчик Евгений Кузнецов был в числе российских военнослужащих на борту самолета-амфибии Бе-200, который разбился в Турции при тушении лесных пожаров. Кузнецов считался одним из лучших пилотов морской авиации ВМФ и был учеником легендарного летчика Тимура Апакидзе. Про него даже снимали фильм.

Пенсии начисляют неправильно?

Россияне смогут сами определить, правильно или нет им начисляют пенсию по старости, на портале госуслуг.Если что-то будет не так, то можно будет подать заявление об этом онлайн. Например, ПФР может не учесть некоторые периоды рабочей деятельности.

Якутские пожары тушат, но не все

Хорошая и плохая новости из Якутии. Начнем с того, что за прошлые сутки потушили четыре пожара. Но 104 продолжают полыхать на площади 1 362 905 гектаров. Владимир Путин накануне признал, что ситуация с природными бедствиями в России в этом году имеет беспрецедентный характер.

Беспощадное землетрясение на Гаити

Разрушительное землетрясение на Гаити забрало жизни уже304 человек. Еще около 1800 числятся пострадавшими. Особенно сильно стихия ударила по юго-западу страны. Разрушены сотни домов, церквей и отелей. В воскресенье утром на Гаити зафиксировали повторные толчки, но уже не такие сильные.

Хабиб в футболе?

По слухам, Хабиб Нурмагомедов наконец-то нашел футбольный клуб, в котором начнет новую для себя карьеру. СМИ сообщили, что бывший чемпион UFC присоединился к махачкалинской команде «Легион-Динамо». Такие выводы журналисты сделали из фотографии, которую разместил президент клуба Шамиль Лахиялов. На снимке он пожимает руку Нурмагомедову, на столе между ними лежат какие-то бумаги. В комментарии к посту Лахиялов указал, что клуб ждет «великая битва», для которой «нужны великие воины». Он намекнул, что они готовятся сразиться с командой РПЛ вместе с Хабибом.

Укравшая победу

Израильтянка Лина Ашрам, которая лишила Россию золота в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, заявила, что довольна своим выступлением, несмотря на то, что потеряла ленту. Ашрам припомнила, что россиянка Дина Аверина тоже допустила ошибку с лентой на чемпионате мира 2018 года, но все равно победила ее. И тогда никто не сказал ни слова. Ашрам призналась, что ее не волнуют хейтеры в соцсетях. По ее мнению, россияне просто не привыкли к поражениям и думали, что «золото у них в кармане».