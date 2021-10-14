Новости утра 14 октября: главные задачи в России, инициативы и поправки в законах, рост ставок по банковским вкладам

Президент России Владимир Путин назвал две главные задачи в стране. Росгвардия внесла инициативу по ужесточению правил оборота оружия. В ФАС не поддержали предустановку российских приложений на смартфоны. Средняя ставка по банковским вкладам в России в октябре 2021 года выросла до 6,4%. Об этих и других новостях в России и мире к утру 14 октября — в дайджесте «360».

Две задачи в России

В России главной задачей является рост доходов граждан, рассказал в интервью телеканалу CNBC президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заметил, что решение для нее не станут искать «простыми, линейными методами». Для этого власти намерены обеспечить увеличение темпов экономического развития, изменить само качество экономики.

Второй по важности задачей Путин назвал демографическую проблему в стране. Для ее решения необходим «целый набор социальных вопросов».

«Чтобы решать все эти задачи, мы наметили для себя определенные национальные цели развития», — добавил президент.

Ужесточение правил оборота оружия

В Росгвардии предложили ужесточить правила оборота оружия. Ввести еще одно основание для отказа в получении лицензии уже предложили в Госдуме.

Из инициативы следует, что лица, не прошедшие проверку полиции и силовиков, разрешения не получат. Им вынесут специальное заключение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан».

ФАС не поддержала предустановку российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала предложение правительства РФ о внесении в список приложений для обязательной предустановки на смартфоны отечественных маркетплейсов.

Ведомство выступило против наличия в гаджетах софта для электронных и аудиокниг и музыки. Там указали на лидерство российских платформ в этих нишах. Они не нуждаются в дополнительном продвижении.

При этом предустановку российских программ для видео-конференц-связи служба поддержала.

Рост ставок по банковским вкладам

В России в октябре 2021 года выросла до 6,4% средняя ставка по банковским вкладам. По данным Центробанка, показатели обновили максимум за последние два года.

Такие выводы регулятор сделал по результатам мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций.

Защита жертв домашнего насилия

В Госдуму был внесен законопроект о защите жертв домашнего насилия, в частности, речь идет о повторных побоях.

В связи с изложенным законопроектом предлагается дополнить статью 116.1 УК, говорится в пояснительной записке. Проект подготовили во исполнение постановления Конституционного суда России по жалобе Людмилы Саковой.

Регоператоры по управлению жильем могут появиться в России

Россияне могут потерять право выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Это полномочие планируют передать регоператорам по управлению жильем.

Они будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур. Такое положение отражено в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Ее разработал Минстрой.

Этот орган в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, которые приводят к авариям в домах.