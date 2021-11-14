Новости утра 14 ноября: аномальный холод в России, взлом электронной почты ФБР, отключение ТЭС на Украине

Аномальное похолодание пообещали жителям регионов Урала с 15 ноября. Хакеры взломали систему электронной почты ФБР США. На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС. О самом важном к утру 14 ноября — в дайджесте «360».

Аномальный холод

Жителей регионов Урала предупредили об аномальном похолодании. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с 15 ноября температура ночью опустится до -18 градусов. В Курганской области ожидаются 20-градусные морозы. Днем столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов.

Взлом почты ФБР

Хакеры получили доступ к системе электронной почты Федерального бюро расследований США. Злоумышленники разослали десятки тысяч писем от имени спецслужбы с предупреждением о возможной кибератаке. При этом они не получили никаких секретных сведений, заявил глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас.

Отключение украинских ТЭС

На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС компании «Центрэнерго». Нагрузку несут всего 3 блока из 23, что составляет 10% их мощности. Причиной простоя 60% мощностей назвали нехватку угля.

Арест друга Усмана Нурмагомедова

Советский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест Камала Идрисова. Друга бойца ММА Усмана Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейского в Каспийске. Ближайшие два месяца мужчина проведет дома, при этом он должен будет соблюдать определенные запреты.

Прививочный рекорд в Петербурге

Более 35,7 тысячи человек за сутки привились от коронавируса в Петербурге. Такая цифра стала рекордной за все время вакцинации в городе. Предыдущий рекорд был установлен 11 ноября, когда медики сделали 34 335 инъекций.

Соглашение по климату

Участники 26-й Конференции ООН по климату (СОР26) согласовали текст итогового заявления. Документ одобрили делегации из почти 200 стран. Согласно документу, страны взяли на себя обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу, сдерживанию глобального потепления и отказа от определенных видов ископаемого топлива.