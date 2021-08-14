Новости утра 14 августа. Рекордсмен по антителам, МакSим потеряла память, нашли погибших с Ми-8

МакSим частично потеряла память после комы, москвич набрал рекордный уровень антител после прививки «Спутником V», погибших туристов с вертолета Ми-8 нашли на дне Курильского озера, спасатели эвакуируют жителей на Кубани и в Якутии. Краткий обзор последних событий — в дайджесте «360».

Погибших с Ми-8 достанут со дна

Спасатели обнаружили тела нескольких туристов, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Сейчас их готовятся поднимать со дна Курильского озера. Тела нашли рядом с фюзеляжем винтокрылой машины. Сам вертолет при помощи специального аппарата отыскали на глубине 110 метров примерно в полкилометра от берега.

МакSим не помнит себя

Певица МакSим после комы частично потеряла память. Менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что ее подопечная не помнит в том числе свой последний концерт в Казани и как открывала собственную школу искусств. В пятницу МакSим выписали из больницы. Она будет лечиться дома. План расписан на несколько месяцев вперед. Рядом с ней будет круглосуточно находиться медработник.

Спутниковый иммунитет

Житель Москвы установил рекорд по количеству антител, которые выработались после прививки «Спутником V». Москвич Сергей Тарасенко вакцинировался еще в феврале. Мужчина рассказал, что почти никогда не болел. И ковида у него не было — его регулярно проверяли на работе. Такому иммунитету можно только позавидовать.

Спасение подтопленной Анапы

В Краснодарском крае минувшей ночью более 450 человек эвакуировали из подтопленных пансионатов и детских лагерей Анапы. Погода между тем не улучшается, власти готовятся к новым подтоплениям. Всего на Кубани, по последним данным, затопило 878 придомовых территорий.

Якутян увозят от пожаров

А в Якутии за последние сутки более 100 человек эвакуировали из населенных пунктов, охваченных лесными пожарами. Авиация МЧС выполнила шесть вылетов. Число очагов возгорания в регионе сократилось со 117 до 108. В республике объявили режим ЧС межрегионального характера.

Новые экзамены на права

МВД запланировало очередные поправки в экзамен на водительские права. Теоретическую часть предложили изменить. Одна из основных целей — сместить акцент от заучивания правил к осознанному пониманию того, как следует вести себя в различных дорожных ситуациях.