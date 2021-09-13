Новости утра 13 сентября: жертвы крушения самолета, победа Медведева в теннисе, резкое похолодание в России

При крушении самолета под Иркутском погибли четверо. Даниил Медведев с триумфом победил в финале US Open. Отцы детей от суррогатных матерей начнут получать отцовский капитал. Режиссер Звягинцев находится в тяжелом состоянии в Германии. Сентябрь по всей России будет аномально холодным. Бритни Спирс объявила о помолвке. О главном к утру — в дайджесте «360».

Крушение самолета

Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Иркутской области. Среди погибших — капитан воздушного судна. Выжили 12 человек, они находятся в больнице. Второй пилот рассказал, что причиной крушения стал неправильный выбор экипажем высоты при заходе на второй круг. Помешал и туман, из-за которого самолет врезался в сопку.

Триумф в теннисе

Блистательную победу в финале теннисного турнира US Open одержал россиянин Даниил Медведев. Он обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича. За состязанием спортсменов наблюдали тысячи зрителей. Среди них заметили Алека Болдуина, Брэда Питта, Брэдли Купера, Марию Шарапову.

Отцовский капитал

Отцам, у которых родились дети от суррогатных матерей, с 2022 года начнут выплачивать отцовский капитал. Законопроект пока не принят, но представители большинства фракций рассказали, что будут поддерживать инициативу. По их словам, мужчины и женщины должны иметь равные права, становясь родителями.

Звягинцев в больнице

СМИ сообщили, что известный российский режиссер сейчас лечится в Германии от последствий коронавируса. По некоторым данным, он в тяжелом состоянии. При этом ближайшее окружение режиссера опровергает такую информацию. Немецкие инсайдеры говорят, что угрозы жизни Звягинцева в любом случае нет.

Холодная погода

Синоптики пообещали холодный сентябрь на территории почти всей России. В Москве в понедельник будет последний теплый день. Дальше столицу накроют циклоны, начнутся ливни, температура упадет сразу на 10 градусов. Осенняя промозглая погода придет и в другие регионы страны.

Помолвка Бритни Спирс

Позитивные новости опубликовала в своей соцсети певица Бритни Спирс: ее 27-летний парень сделал ей предложение. Артистка написала, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Пока свадьба под вопросом из-за опекунства отца. Однако суд по этому делу пройдет уже в конце сентября. По некоторым данным, отец Бритни решил дать ей свободу.