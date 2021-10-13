Новости утра 13 октября: пенсионную реформу могут изменить, ипотека подорожала, причины роста смертности от ковида

Возможность корректировки пенсионной реформы рассматривают в России. Минфин заявил, что сырьевые доходы в структуре бюджета РФ упадут почти на треть к 2036 году. Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Главный врач больницы имени Филатова объяснил, чем вызвана высокая смертность от COVID-19. Об этих и других новостях в России и мире к утру 13 октября — в дайджесте «360».

Возможная корректировка пенсионной реформы

В России рассматривают возможность корректировки пенсионной реформы, заявила депутат партии «Единая Россия» Светлана Журова.

По ее словам, изменения могут внести в ближайшее время. Более того, не исключено, что реформу и вовсе отменят.

Снижение нефтегазовой зависимости

В структуре федерального бюджета России доля нефтегазовых доходов должна снизиться. Зависимость от них к 2036 году сократится почти на треть, опустившись ниже отметки в 25% от всей прибыли казны.

Такой прогноз дали в Минфине. Там объяснили перспективу уменьшением доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП. Причина в том числе кроется в постепенном росте истощенности разрабатываемых запасов природных ресурсов.

Авиационное пространство Украины и ЕС

Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Оно позволит украинским авиакомпаниям отправлять рейсы в страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий.

Причины роста смертности от ковида

Высокая смертность от COVID-19 прежде всего вызвана мутациями инфекции, низким уровнем вакцинации, а также несерьезным отношением людей к пандемии. Таким мнением поделился главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, в столице за последние две недели заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,5 раза, при этом количество госпитализаций возросло вдвое. Кроме того, в последнее время тяжелые формы ковида регистрируются и среди молодых людей, доходит до смертельных случаев.

Подорожание ипотеки в России

За год в России подорожала ипотека. Средний ежемесячный платеж по ней вырос на 14% — до 18,8 тысячи рублей.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова уточнила, что на 16% возросла и средняя кредитная сумма. Она достигла 2,9 миллиона рублей.

В банках тенденцию связывают с подорожанием жилья. При этом минимальный первоначальный взнос по ипотеке остался прежним — на уровне 15-20%.

Минтранс решил снизить стоимость перевозки продуктов

В Минтрансе нашли способ притормозить рост стоимости грузоперевозок, который отражается на продуктовых ценах. Так, предложено расширить субсидии для отрасли, а именно увеличить финансовую поддержку лизинговых компаний, у которых предприниматели выкупают новый транспорт.

Документы были направлены ведомством в правительство 23 сентября.

В Минтрансе считают, что это можно сделать за счет средств, которые казна получает от утилизационного сбора.