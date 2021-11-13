Новости утра 13 ноября: преимущества «Арепливира», Бритни Спирс избавилась от опеки отца, вымирание населения Украины

Производитель нового препарата для лечения ковида «Арепливир» раскрыл его преимущества перед аналогичными лекарствами в таблетках. Бритни Спирс избавилась от опекунства своего отца. Юлия Тимошенко заявила о ежегодном вымирании на Украине пяти-шести средних городов. О самом важном к утру 13 ноября — в дайджесте «360».

Преимущества «Арепливира»

Инъекционную форму препарата для лечения ковида «Арепливир» характеризует 100% биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках. Также у препарата более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях и улучшенный профиль безопасности, заявила пресс-служба компании-производителя лекарства «Промомед».

Как отметили в компании, сначала «Арепливиром» обеспечат все регионы России, а его продажа другим странам начнется позже.

Бритни Спирс больше не под отцовской опекой

Американская певица Бритни Спирс избавилась от опеки своего отца. Решение вынес суд в Лос-Анджелесе по итогам прошедшего слушания.

Судебное решение вступило в силу. Участники движения «Освободите Бритни» встретили его овациями у здания суда. Адвокат певицы Мэтью Розенгарт процитировал июньские показания Спирс. Тогда она заявляла о желании «просто вернуть свою жизнь».

Вымирание населения Украины

С 2014 года на Украине ежегодно исчезают пять-шесть средних городов. Эту проблему озвучила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В 2021 году, как добавила Тимошенко, показатели по рождаемости и смертности прогнозируются до минус 400 тысяч населения ежегодно.

Гибель российских военных на учениях в Белоруссии

Двое российских военнослужащих погибли в ходе парашютного десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту. Оба они имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки.

У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют, отмечено в сообщении.

Из-за недостаточной высоты запасной парашют не успел раскрыться и произошло жесткое приземление. В Минобороны выясняют все обстоятельства случившегося.

Непривитые путешествующие

Около 40 миллионов путешествующих россиян не привились от коронавируса. По данным Минтранса, в период с августа 2020 года по август 2021-го на самолетах летали 34 миллиона человек. Еще 24 миллиона пассажиров воспользовались железнодорожным транспортом.

При этом из 58 миллионов путешественников доля привитых составляет только 29,5%, то есть порядка 18 миллионов человек.

Овечкин 4-й в списке лучших снайперов НХЛ

Российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Благодаря этому он смог выйти на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.

В рейтинге россиянин обошел американца Бретта Халла. Сейчас на первом месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ находится Уэйн Гретцки. Вторую строчку занимает Горди Хоу. Замыкает тройку лидеров Яромир Ягр.