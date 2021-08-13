Новости утра 13 августа: взрыв автобус в Воронеже, допинг у россиянина на Олимпиаде, 15 досмотров в Египте

В Воронеже взорвался автобус с пассажирами, НАК рассматривает несколько версий. Двумя пострадавшими при крушении Ми-8 оказались члены экипажа. У российского триатлониста нашли допинг, но на Играх он ему не помог. США отказалась выдавать российским атлетам визу на соревнования. Сотрудников детского лагеря уволили из-за песен на русском языке, среди них были военные композиции. Основные события утра — в кратком обзоре «360».

Взрыв автобуса в Воронеже

В Воронеже взорвался пассажирский автобус. во время остановки на светофоре. Пострадали 18 человек, одна женщина скончалась в реанимации. Автобус был дизельный, хотя изначально предполагалось, что взорвались газовые баллоны. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии.

Стало известно, кто попал в реанимацию после крушения Ми-8 на Камчатке

Два пострадавших после крушения вертолета Ми-8 в Курильское озеро являются членами экипажа. Они остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

Режим ЧС введен в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим ЧС с региональным уровнем реагирования из-за паводка на реке Амур и подтопления множества участков. Спасатели готовятся эвакуировать людей из-подтопленных поселков.

Допинг нашли у российского олимпийца

Допинг-проба, взятая у российского триатлониста Игоря Полянского, показала неблагоприятный аналитический результат на эритропоэтин. Анализ у спортсмена брали 21 июля во Владивостоке, где атлеты из РФ готовились к Олимпиаде в Токио. Полянский принимал участие в Олимпийских играх, где занял 43-е место.

США отказались выдавать визы российским спортсменам

Американские власти отказали в оформлении визы олимпийской чемпионке Токио в прыжках в высоту Марии Ласицкене и серебряной медалистке Игр-2020 в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой. Они должны были отправиться на участие в «Серебряной лиге». До начала мероприятия осталось всего девять дней.

ВОЗ создаст новую группу экспертов для выяснения возникновения COVID-19

Следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. Новая группа будет заниматься каждым вирусом, который потенциально может привести к пандемии.

Россиянам приготовили 15 досмотров в Египте

Туристам из России, которые полетят с курортов Египта домой прямыми рейсами, придется пройти 15 пунктов досмотра и контроля. Для россиян создали отдельные коридоры для прохождения досмотра и застекленную зону ожидания посадки с контрольно-пропускной системой. Не менее строгой процедуру сделали и в отелях: все въезжающие автобусы проверяют, на входе установили рамки-сканеры и ленты-интроскопы.

США направит военных в Афганистан

В США заявили о переброскедополнительных военных сил в Афганистан. Они прибудут в аэропорт Кабула, чтобы помочь эвакуации американских дипломатов.

Сотрудников детского лагеря на Украине уволили из-за песни «День Победы»

В Хмельницкой области Украины сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала. Воспитанники лагеря слушали «Катюшу», «День Победы», песни Басты и Моргенштерна.

Отец Бритни Спирс согласился передать опекунство над дочерью

Отец Спирс, по словам адвоката, просто больше не хочет продолжать публичную битву с собственной дочерью за опеку над ней. Хотя «нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения» Джейми.