Новости утра 12 сентября: снимут фильм о Трампе, самые информативные тесты на ковид, мир ждет «вечный кризис»

Культовый режиссер Барри Левинсон намерен снять о Дональде Трампе фильм, назван основной признак алкоголизма, перечислены самые лучшие тесты на коронавирус, тур-менеджер Rolling Stones умер при странных обстоятельствах, генсек ООН призвал объединиться, пока не поздно, польские пограничники обобрали и бросили в лесу афганских мигрантов. О самом важном к утру 10 сентября — в подборке «360».

Гадкий, но занимательный

Культовый режиссер Барри Левинсон снимет фильм о Трампе. Уже ведутся переговоры о съемках фильма под названием «Победитель», посвященный карьере экс-президента США Дональда Трампа. Барри Левинсон, известный остросатирической картиной «Хвост виляет собакой», на сей раз хочет изучить механизм влияния телевидения на людей. Понять, как популярная «говорящая голова» может стать лидером страны.

Отрицание реальности детектед

Минздрав назвал главный признак алкоголизма. По мнению заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, главным признаком спивающегося человека является даже не сам факт частых возлияний, а отрицание самого желания выпить. По его опыту, именно алкоголики не желают понимать, что зависимы от спиртного. Они утверждают, что им просто нравится выпивать.

Поматросили и бросили

Польские пограничники вывезли в лес и бросили там мигрантов из Афганистана. На белорусско-польской границе попали в беду афганские беженцы, которых пограничники захватили не при ее нелегальном переходе, а уже на польской территории. Беженцы пожаловались на холод и голод, отсутствие помощи больным, детям и женщинам. Они сообщили, что пограничники забрали у них все вещи, но вернули далеко не все. Власти, разумеется, все отрицают.

Кому вера есть, а кому нет

Эксперт рассказал, какие тесты на коронавирус самые информативные. Заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева назвала ПЦР-тесты «золотым стандартом». Их результатам доверяют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как они точнее всего помогают обнаружить коронавирус. Есть и другие тесты, которые могут дать результат за 45 минут. Но производительность у них низкая, а цена — высокая.

Не выдержал разлуки

Тур-менеджер Rolling Stones умер, когда копал могилу для своей собаки. Известный работой со многими популярнейшими музыкантами Мик Бригден внезапно скончался. Информированные источники утверждают, что он вышел во двор, чтобы вырыть могилу для своего питомца и внезапно почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

Апокалипсис на пороге

Глава ООН предупредил о грядущем «вечном кризисе». Генсек ООН Антониу Гутерриш начал очередную ассамблею организации мрачным пророчеством о грядущем «вечном кризисе». По его мнению, миру должен осознать, что в одиночестве никто спастись не сможет. Он предложил объединиться и обновить институты взаимодействия. Их нужно сделать многосторонними. Причем, «с зубами».