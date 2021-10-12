Новости утра 12 октября: рост пенсии в России, договор о встрече «нормандской четверки», сбор медданных россиян

Россиян ждет рост пенсии в 2022 году. Математики сделали прогноз по приросту зараженных коронавирусом в ноябре. Лидеры ФРГ, Франции и России договорились, что попросят глав МИД провести в скором времени встречу «нормандской четверки». В Российском футбольном союзе (РФС) объявили о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным после победы россиян над командой Словении. Об этих и других новостях в России и мире к утру 12 октября — в дайджесте «360».

Рост пенсии в России

С 1 января 2022 года страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%, а социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению — с 1 апреля на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

Об этом рассказала профессор РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3% на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера.

Математический прогноз по ковиду

Уже к середине ноября ежесуточное число новых случаев COVID-19 в России может достигнуть порядка 26,5 тысячи человек. И такой сценарий можно назвать оптимистичным. Прогноз составили специалисты Центра интеллектуальной логистики СПбГУ.

Среди причин такого прогноза выделяют две: начало учебного года и распространение среди вакцинированных штамма «дельта».

За основу расчетов математики взяли недавно оптимизированную модель.

Договор о встрече «нормандской четверки»

Лидеры ФРГ, Франции и России Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились в телефонном разговоре, что попросят глав МИД провести в скором времени встречу «нормандской четверки».

Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель и Макрон в понедельник поговорили по телефону сначала с украинским лидером Владимиром Зеленским, а затем с президентом России Владимиром Путиным.

При этом официальный представитель кабмина ФРГ не уточнил, встретятся ли министры всех четырех стран «нормандского формата» или только ФРГ, Франции и РФ.

Стоимость отмены НДС для общепита

Минфин России подсчитал стоимость отмены НДС для общепита. Так, для ресторанного бизнеса выпадающие доходы российской казны составят 127,3 миллиарда рублей. Такова сумма за три года действия эксперимента.

В 2022 году они будут равняться 38,7 миллиарда рублей, через год сумма составит 42,4 миллиарда, а в 2024-м — 46,2 миллиарда.

Сбор медицинских данных россиян

В России готовится механизм, с помощью которого частные компании смогут получать обезличенные медицинские данные россиян в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Как сообщил «Коммерсант», сбором таких данных займется ООО «Дата Матрикс».

Компания создаст национальный банк биомедицинских данных и будет их анализировать. Эксперты считают, что подобные исследования заинтересуют фармацевтические и страховые компании. Однако они отмечают, что методы обезличивания пока недостаточно безопасны.

Продление контракта с Карпиным

В Российском футбольном союзе (РФС) продлили контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. О таком решении стало известно после победы россиян над командой Словении.

Сборная России гарантированно получила второе место в группе отборочного тура чемпионата мира.