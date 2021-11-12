Новости утра 12 ноября: биодобавка против ковида, тюремная свадьба Ассанжа, разгромная победа сборной России над Кипром

В России создали биологически активную добавку, способную снизить концентрацию коронавируса в организме. Основателю WikiLеаks Джулиану Ассанжу разрешили сыграть свадьбу со Стеллой Моррис в тюрьме Белмарш. Сборная России по футболу разгромила соперников из команды Кипра в отборочном матче на ЧМ-2022. «Спутник V» могут одобрить в ЕС до конца 2021 года. О самом важном к утру 12 ноября — в дайджесте «360».

Биодобавка против ковида

Российские ученые из Минобороны создали биологически активную добавку, которая способна снизить концентрацию коронавируса в организме. Препарат получил название «КовБАД».

Созданием биодобавки занимались ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. «КовБАД» уже прошел проверку эффективности и получил свидетельство о регистрации. Благодаря работе добавки ковид протекает с меньшими осложнениями.

Тюремная свадьба для Ассанжа

В королевской прокуратуре разрешили сыграть свадьбу основателю WikiLеаks Джулиану Ассанжу со Стеллой Моррис в тюрьме Белмарш. На церемонию Ассанж сможет пригласить ограниченное число гостей из числа заключенных, в том числе двух свидетелей.

По данным источников The Sun, пара оплатит бракосочетание из собственных средств. Ассанж и Моррис являются католиками, поэтому, скорее всего, свяжут себя узами брака в тюремной часовне.

Разгромная победа сборной России

Сборная России по футболу с разгромным счетом 6:0 одержала победу над командой Кипра в отборочном матче на ЧМ 2022.Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Команды играют в группе H отборочного тура чемпионата мира 2022 года. Счет в матче был открыт на четвертой минуте.

После финального свистка болельщики принялись бурно обсуждать результаты в соцсетях. Футбольные эксперты также не остались в стороне. У них возникли вопросы к началу игры.

Сроки одобрения «Спутника V» в ЕС

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» могут одобрить в ЕС до конца текущего года. Реакцию европейского регулятора EMA ждут на решение по препарату от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Задержки с одобрением российской вакцины могут возникать из-за различных стандартов в производстве, пояснил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Спутник V» уже зарегистрировали около 70 государств. Научный журнал The Lancet оценил эффективность вакцины на уровне 91,6%.

Запрет на повышение тарифов ЖКХ в 2022 году

Мораторий на повышение стоимости услуг ЖКХ могут ввести в России в 2022 году. Авторами документа стали депутаты партии ЛДПР. Они подчеркнули, что запрет на повышение тарифов необходимо ввести на период пандемии.

По словам депутатов, во время пандемии россияне длительное время находятся дома, из-за чего у них возникают дополнительные траты на коммунальные услуги.

Законопроект депутаты намерены предоставить правительству 12 ноября. Кабмин должен будет сделать по нему заключение.

Белоруссию обвинили в миграционном кризисе

Члены Совбеза ООН обвинили Белоруссию в миграционном кризисе. США, Великобритания, Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия и Албания считают, что власти республики используют нелегалов для дестабилизации ситуации в соседних странах.

По словам авторов документа, международное сообщество должно отреагировать на действия Белоруссии. Как заявил эстонский постпред Свен Юргенсон, который зачитал заявление группы, политика Минска показывает, что режим Лукашенко стал угрозой стабильности в регионе.