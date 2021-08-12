Новости утра 12 августа: падение вертолета с туристами, рост цен на подсолнечное масло и прорыв в лечении COVID-19

В четверг, 12 августа, потерпел крушение вертолет с туристами на Камчатке, подсолнечное масло вновь растет в цене несмотря на рекордный урожай, Минздрав хочет запретить людям до 21 года покупать алкоголь, а врачи научитлись бороться с цитокиновым штормом. Кратко об основных событиях утра — в обзоре «360».

Вертолет Ми-8 упал на Камчатке. На борту были туристы

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», потерпевший крушение на Камчатке, летел из поселка Николаевка на Курильское озеро и к вулкану Ходутка. На борту находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Вертолет упал в воду, девять человек спаслись, поиски семи человек продолжаются.

Выросли цены на подсолнечное масло и мясо курицы

Стоимость подсолнечного масла и курицыначала расти в России с 3 по 9 августа намного быстрее, чем на прошлой неделе. Масло стало дороже на 0,17%, а курица — на 0,05%. При этом совсем недавно, в июле, цены на подсолнечное масло снижались по всей России. Это происходило потому, что в этом году ожидался рекордный урожай. За июль мировые цены на масло упали с 1,7 тысячи долларов до 1,1 тысячи долларов.

Минздрав вернулся к идее повысить возраст для продажи алкоголя

Ведомство планирует разрешить покупать крепкий алкоголь только с 21 года. Проект министерства уже проходит оценку специальной рабочей группы. Если поправки будут приняты, то могут вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Службу в армии могут зачесть в трудовой стаж

«Единая Россия» запланировала внести соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Госдумы 12 августа. Парламентарии решили включить службу в армии в трудовой стаж, чтобы дать возможность досрочного выхода на пенсию.

Медики научились прерывать цитокиновый шторм и лечить постковид

В России разработали уникальные методики терапии коронавируса при помощи медицинских газов. Лечение помогает избежать цитокинового шторма, уменьшить тромбообразование и убрать симптомы постковидного синдрома. Исследования показали, стопроцентную выживаемость после цитокинового шторма.

Moderna начнет испытывать вакцину от ВИЧ на людях

Американская фармацевтическая компания Moderna до конца года запустит первую фазу испытаний двух мРНК-вакцин от ВИЧ на людях. Первую фазу тестирования прошли две вакцины. В исследовании примут участие 56 взрослых в возрасте 18-50 лет, не инфицированных ВИЧ и с хорошим состоянием здоровья. Работа завершится в мае 2023 года.

Двух сбежавших из изолятора в Истре задержали

Сбежавших из изолятора Ивана Цуркану и Дениса Грозаву поймали благодаря жителям Подмосковья, которые узнали их в лицо и сразу же сообщили в полицию. Всего из изолятора сбежали пять человек. Среди них Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Жителей Крыма эвакуируют из-за подтопления

Проливные дожди, которые прошли в некоторых районах Крыма, стали причиной подтоплений. Затопило трассу Симферополь — Ялта, между селами Краснолесье и Доброе. Подтоплены несколько жилых домов, жителей эвакуируют.