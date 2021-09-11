Новости утра 11 сентября: взрыв газа в Ельце, день города в Москве, годовщина терактов в США

Взрыв бытового газа в Ельце унес две жизни. Москва отмечает 874-й день рождения. Главу МЧС России Евгения Зиничева с почестями похоронили в Петербурге. Байден призвал американцев к единству в годовщину терактов 11 сентября. Женщина после ужина с арбузом в тяжелом состоянии. Педофилов хотят лишать свободы пожизненно. О самом главном к утру — в подборке «360».

День города в Москве

Москва отмечает свой 874-й день рождения. Запланированы концерты, в парке Зарядье выступит президент России Владимир Путин. В городе пройдут мастер-классы, откроют свои двери музеи, уже стартовал масштабный фестиваль цветов. Однако мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что массовых гуляний не предвидится.

Взрыв в Ельце

В Липецкой области в городе Ельце произошел взрыв газа в жилом доме. Погибли женщина и ребенок, их тела извлекли из-под завалов. Пострадали шестеро, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Пока о причинах взрыва в жилом доме говорить рано. Подъезд почти полностью разрушен, жители эвакуированы.

Похороны Зиничева

В Санкт-Петербурге с почестями похоронили героя России, главу МЧС Евгения Зиничева. Он погиб, пытаясь спасти человека. На церемонии были ведущие лица города, ветераны МЧС, родные и близкие. Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память Зиничева, вспомнил о его самоотверженности и преданности своему делу.

Годовщина 11 сентября в США

Президент США Джо Байден обратился к американцам в преддверии годовщины терактов 11 сентября. Он отметил, что сила Америки всегда была в единстве ее народа. После терактов появился страх перед гражданами страны мусульманской веры, и это подорвало доверие в США. Байден призвал не поддаваться таким предрассудкам и оставаться единым целым. Только так можно противостоять внешним угрозам.

В реанимации после арбуза

Женщина, которая попала в больницу после ужина с арбузом, находится в тяжелом состоянии. Ее спасают в интенсивной терапии. По данным СМИ, у пациентки обнаружили кишечную инфекцию неясного происхождения. Умерли ее 15-летняя дочь и пожилая мама. Проводится проверка. В том же подъезде отравились и другие жители, но арбузов они точно не ели.

Пожизненное для педофилов

«Единая Россия» предложила сажать педофилов пожизненно, если они повторно совершают преступление. Подобное наказание, самое суровое для России, может грозить за сочетание нарушений закона и за насилие над несколькими детьми. Законопроект может быть принят Госдумой нового созыва.