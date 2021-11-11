Новости утра 11 ноября: подорожание гречки и хлеба, рост цен на интернет, YouTube без дизлайков

За первую неделю ноября в российских магазинах выросли цены на гречку, хлеб и сахар. Операторы предупредили о подорожании интернета и ТВ на 10%. YouTube перестанет показывать количество дизлайков под видео. О самом важном к утру 11 ноября — в дайджесте «360».

Подорожание гречки

Со 2 по 8 ноября в России больше всего подорожали гречка и макароны. По данным Росстата, гречневая крупа выросла в цене на 1,3%, а стоимость макарон увеличилась на 0,9%. Среди подорожавших продуктов также оказались хлеб, сахар, куриные яйца и пшеничная мука.

Цены на интернет

Стоимость домашнего интернета и платного телевидения в 2022 году может увеличиться примерно на 10%. Большинство российских операторов заявили, что готовы поднять цены на свои услуги. По словам специалистов, грядущее подорожание можно объяснить инфляцией. Еще на ситуацию влияют требования «закона Яровой» и растущие цены на закупки телекоммуникационного оборудования.

YouTube без дизлайков

Пользователям YouTube перестанут показывать количество дизлайков под видео. При этом под роликами оставят кнопку «Не нравится». Видеть число негативных отметок теперь будет только автор публикации. Сотрудники сервиса считают, что нововведение поможет создать на платформе уважительную среду.

Авария во Внуково

Автомобиль снес забор вокруг взлетной полосы столичного аэропорта Внуково. Транспортная полиция уже начала проверку. Правоохранители выясняют, был ли водитель пьян или же он просто не справился с управлением.

Береза и ягель против ковида

Роспотребнадзор одобрил применение биодобавки из березы и ягеля для профилактики ковида. Новый препарат получил название «Бетукладин». Добавку создали ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН. Сейчас она находится на второй из трех стадий клинических испытаний.

Санкции США

США сохранят антироссийские санкции до момента восстановления территориальной целостности Украины. Также американская сторона намерена применять «другие надлежащие меры». Об ограничительных мерах против России сказано в совместной американо-украинской хартии о двустороннем «стратегическом партнерстве».