Новости утра 11 августа: Месси тренировался с «Пари Сен-Жермен», русских назвали «вонючими», МРОТ до 20 тысяч рублей
Детскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России к 15 сентября, московские вузы начнут учебный год в смешанном формате, крупные банки страны повысили проценты по ипотеке и кредитам. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.
Лионель Месси провел первую тренировку в составе «Пари Сен-Жермен»
Месси впервые вышел на поле в форме клуба ПСЖ. Знаменитейший футболист Лионель Месси, покинувший клуб «Барселона» после 18 лет игры, впервые провел тренировку в клубе «Пари -Сен-Жермен». В Париж он переехал со всей семьей. Сумма контракта не разглашается, но известно, что он подписан по схеме «2+1».
Экс-посол Азербайджана обратился к Жириновскому и «вонючим русским»
Вонь «русских свиней» помешала азербайджанскому дипломату дышать. В ответ на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в Баку правит диктатура, экс-посол в Россию Исфандияр Вагабзаде назвал его старым ослом и посулил подарить намордник. В целом о русских он высказался как о нации свиней.
Госдума предложила увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей
Нижняя палата рассмотрит возможность увеличение МРОТ до 20 тысяч рублей. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославом Ниловым предложила Госдуме предложение повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Законопроект внесут на рассмотрение депутатов 11 августа.
Детскую вакцину от коронавируса в России зарегистрируют к 15 сентября
Испытания детской вакцины от ковида подходят к концу. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщила что сейчас испытываются два варианта вакцины разной концентрации. Испытания ведутся на пациентах 12-17 лет. Когда вакцина будет зарегистрирована, возрастной ценз испытательной группы понизят до 6-12 лет.
Московские вузы готовятся к учебному году в смешанном формате
Столичные вузы будут работать очно и заочно. Несколько московских высших учебных заведений готовы начать учебный год очно и дистанционно. Студентов не заставят прививаться от коронавируса. Ограничения связаны с усложнившимися передвижениями по миру. Некоторые студенты приехать в Россию не смогут. Учащимся предоставят общежития максимально свободно.
Крупные банки повысили проценты по кредитам и ипотеке
Крупнейшие банки увеличили ставки на займы. Эксперты сообщили, что зафиксированное в августе увеличение ставок по жилищным и потребительским кредитам не последнее. Рост ставок может повлиять на повышение ключевого показателя и вызвать ужесточение в сфере кредитования на различные нужды. В крупнейших финансовых организациях подтверждать эти прогнозы не стали.