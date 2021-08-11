Новости утра 11 августа: Месси тренировался с «Пари Сен-Жермен», русских назвали «вонючими», МРОТ до 20 тысяч рублей

Детскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России к 15 сентября, московские вузы начнут учебный год в смешанном формате, крупные банки страны повысили проценты по ипотеке и кредитам. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Лионель Месси провел первую тренировку в составе «Пари Сен-Жермен»

Месси впервые вышел на поле в форме клуба ПСЖ. Знаменитейший футболист Лионель Месси, покинувший клуб «Барселона» после 18 лет игры, впервые провел тренировку в клубе «Пари -Сен-Жермен». В Париж он переехал со всей семьей. Сумма контракта не разглашается, но известно, что он подписан по схеме «2+1».

Экс-посол Азербайджана обратился к Жириновскому и «вонючим русским»

Вонь «русских свиней» помешала азербайджанскому дипломату дышать. В ответ на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в Баку правит диктатура, экс-посол в Россию Исфандияр Вагабзаде назвал его старым ослом и посулил подарить намордник. В целом о русских он высказался как о нации свиней.

Госдума предложила увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

Нижняя палата рассмотрит возможность увеличение МРОТ до 20 тысяч рублей. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославом Ниловым предложила Госдуме предложение повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Законопроект внесут на рассмотрение депутатов 11 августа.

Детскую вакцину от коронавируса в России зарегистрируют к 15 сентября

Испытания детской вакцины от ковида подходят к концу. Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщила что сейчас испытываются два варианта вакцины разной концентрации. Испытания ведутся на пациентах 12-17 лет. Когда вакцина будет зарегистрирована, возрастной ценз испытательной группы понизят до 6-12 лет.

Московские вузы готовятся к учебному году в смешанном формате

Столичные вузы будут работать очно и заочно. Несколько московских высших учебных заведений готовы начать учебный год очно и дистанционно. Студентов не заставят прививаться от коронавируса. Ограничения связаны с усложнившимися передвижениями по миру. Некоторые студенты приехать в Россию не смогут. Учащимся предоставят общежития максимально свободно.

Крупные банки повысили проценты по кредитам и ипотеке

Крупнейшие банки увеличили ставки на займы. Эксперты сообщили, что зафиксированное в августе увеличение ставок по жилищным и потребительским кредитам не последнее. Рост ставок может повлиять на повышение ключевого показателя и вызвать ужесточение в сфере кредитования на различные нужды. В крупнейших финансовых организациях подтверждать эти прогнозы не стали.