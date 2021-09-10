Новости утра 10 сентября: Гус Хиддинк ушел из футбола, Египет соскучился по россиянам, правила ТО предложили изменить

Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры, 30 лет назад состоялся первый звонок в России по мобильнику, власти Египта подготовились к приезду россиян, грядут реформы льгот на авиа- и ж/д перевозках, правило ТО могут изменить, результаты ЕГЭ подпортил коронавирус. О самом важном к утру 10 сентября — в подборке «360».

Легенда футбола ушла из спорта

Гус Хиддинк заявил о завершении карьеры тренера. Экс-тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении профессиональной деятельности. В 2020 году он возглавил сборную Кюрасао, но не смог продолжить деятельность после коронавируса, перенесенного в мае. Хиддинк заявил, что окончательно завершает свою деятельность в футболе и возобновлять карьеру не будет.

У первого звонка — юбилей

30 лет назад прозвучал первый звонок из России по мобильному телефону. В 1991 году состоялся первый в России разговор по аппарату Nokia Mobile Phones модели Mobira MD 59-NB2. Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак переговорил со своим американским коллегой из Сиэтла Норманом Райсом. Обслуживал звонок первый отечественный сотовый оператора «Дельта Телеком». Мобильник Собчака весил почти три килограмма.

Каир соскучился, мы — тоже

Власти Египта сообщили о готовности принимать в стране россиян. Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани сообщил, что правительства страны будет оплачивать все расходы заболевших ковидом в стране туристов. По его словам, сейчас отдых стал совершенно безопасным. Он рассказал, что первые российские туристы заявили, что они очень соскучились по Египту. Жители страны очень обрадовались их возвращению.

Льготы на поездки сократят

Субсидирование авиа- и ж/д перевозок предложили реформировать. Если будет одобрено предложение транспортной комиссии Госсовета об изменении механизма субсидирования проезда на самолетах и поездах, льготы могут остаться только у незащищенных слоев населения. Минтрансу придется обосновать целесообразность поддержки всех россиян. Эксперты считают реформы давно назревшей мерой.

Лучше бы отменили

Правила техосмотра предложили изменить в России. Закон об обязательном техосмотре могут отменить в России уже до конца текущего года. Инициатива об отмене или хотя бы упрощении правил ТО для машин и мотоциклов исходила от депутатов партии «Единая Россия». Проект пройдет доработки и поступит на рассмотрение Госдумы уже в новом созыве.

Ковид испортил результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ в 2021 году по естественно-научным предметам стали хуже из-за пандемии. Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев сообщил об ухудшении результатов заданий, которые «несут в себе практикоориентированность». Учащиеся не могли посещать лабораторные работы, что повлияло на оценки по естественно-научным предметам. В целом, по другим предметам, результаты экзамена остались на прежнем уровне.