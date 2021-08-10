Новости утра 10 августа: Мирзализаде арестовали, упростят получение пособий на детей, бутылки снова начнут сдавать

Миллиардер Билл Гейтс после развода опустился на пятое место в списке миллиардеров Forbes, срок получения мер социальной поддержки сократят до 5-15 минут, из больниц Краснодарского края выписали 30 детей, отравившихся в поезде. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Таганский суд Москвы приговорил комика Идрака Мирзализаде к 10 дням ареста

Шутка про фекалии и славян вышла комику Мирзалидзе боком. Весной этого года Идрак Мирзализаде в юмористической программе «Разгоны» пожаловался на трудности с арендой квартиры для людей с неславянскими именами. Он заявил, что после русских жильцов нашел в квартире измазанный фекалиями матрас. Он предположил, что они обмазывались ими перед сном.

Детский омбудсмен предложила упростить получение пособий на детей

Получение пособий на детей сосредоточат в одном «окне». Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ввести режим «одного окна», чтобы облегчить родителям процедуру подачи документов для получения пособий на подготовку детей к школе. Пока не все семьи успевают их оформить вовремя.

Билл Гейтс опустился на пятое место в списке миллиардеров Forbes

Развод обошелся миллиардеру Биллу Гейтсу очень дорого. По данным журнала Forbes, он уступил одну строчку в списке богатейших людей планеты основателю Facebook Марку Цукербергу. На пятом месте Гейтс оказался после того, как передал своей бывшей жене ценные бумаги на общую сумму около 5,6 миллиарда долларов. Развод завершился на прошлой неделе.

Срок получения мер социальной поддержки сократят до 5-15 минут

Социальное казначейство создадут для удобства россиян. Срок оформления и выплаты пособий, а также рассмотрение личных обращений, существенно сократятся после запуска российского социального казначейства. Новая цифровая мера по оказанию социальной помощи будет запущена к 2024 году и должна сократить бюрократическую волокиту. Власти намерены ввести единый стандарт господдержки. Россиянам больше не придется собирать документы самостоятельно.

Более 30 отравившихся в поезде детей выписали из больниц Краснодарского края

В Адлер выехала первая группа выздоровевших после отравления детей. В поезде, следовавшем по маршруту Мурманск-Адлер, на днях получил отравление 91 школьник. Причиной стал норовирус второго типа. Сейчас в сопровождении врачей в Адлер выехало более 30 детей. На 10 августа назначена выписка еще одной группы.

Приносить бидоны и сдавать бутылки: в России предложили вернуть личную и возвратную тару

Власти вернут к жизни советские бидоны для молока. Союз потребителей РФ обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с предложением вернуть в обращение многоразовую тару покупателей. Например, бидоны для молока. Опираясь на опыт Советского Союза, можно вернуться к многоразовой возвратной таре. Сдавать бутылки и получать за них деньги.