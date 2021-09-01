Новости утра 1 сентября: свадьба Моргенштерна, новая льгота для многодетных семей, изменения в законах с 1 сентября

Свадьба Моргенштерна и Дилары оказалась двойной, но настоящее торжество увидели не все. Минтруд решил смягчить правила получения пособий на детей от трех до семи лет. Изменения коснутся и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. В России предложили ввести новую льготу для многодетных семей. В стране продолжает набирать обороты вакцинация от коронавируса. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Двойная свадьба Моргенштерна и Дилары

Свадьба Моргенштерна и Дилары Зиннатуллиной прошла в два захода. Первая часть торжества прошла на теплоходе, на котором был вывешен баннер со словами «Алишер и Дилара. 31 августа». Кормить гостей планировалось самсой и пельменями, а дорогому шампанскому рэпер предпочел алкоголь стоимостью около 200 рублей.

На вторую часть торжества гостей встречали карлики, выдававшие всем черные плащи. Алишер и Дилара зачитали свои клятвы и надели кольца-наручники, которые соединялись цепочкой. Дилара приехала на второй борт в черном костюме и на лошади. Новоявленный супруг был в белом платье. В финале Моргенштерн с разбегу прыгнул в свадебный торт. А закончилось все приездом полицейских и скандалом с ними Собчак.

Смягчение правил получения пособий на детей

Минтруд принял решение о смягчении правил получения пособий на детей от трех до семи лет, и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет, сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Она отметила, что при назначении выплат беременность может послужить одной из уважительных причин отсутствия заработка.

Минтруд сейчас занимается проработкой необходимых изменений. Поправки должны вступить в силу до конца года.

Новая льгота для многодетных семей

Для многодетных семей предложили ввести новую льготу. Им захотели дать возможность бесплатно оставлять автомобили на платных парковках. С такой инициативой выступили депутаты, подготовившие законопроект.

Поддержка многодетных семей стала важнейшей государственной задачей на фоне сложившейся в стране демографической ситуации, подчеркнули авторы документа. По их словам, в столице многодетные родители смогут бесплатно парковаться на платных стоянках. При этом в регионах ситуация обстоит иначе.

Внести изменения в федеральный закон предлагается с 1 января 2022 года.

Вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса продолжает набирать обороты в стране. В регионах-лидерах по количеству привитых фиксируют лишь единичные случаи заражения, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас в России преобладает «дельта»-штамм коронавируса. Но вакцина «Спутник V» позволяет избежать попадания в больницу, если человек подхватил эту мутацию.

Изменения в законах

С 1 сентября россиян ждут несколько изменений в законах. Школьникам начнут преподавать финансовую грамотность, а в одной параллели классов проводить контрольные по каждому предмету будут не чаще одного раза в две с половиной недели.

Студенты смогут обучаться сразу нескольким квалификациям, а после второго курса смогут поменять факультет и профиль обучения.

Пенсионеров и военных ждут единоразовые выплаты по 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Аптеки смогут продавать медикаменты онлайн по упрощенным правилам. Также в упрощенном порядке россияне смогут поставить землю под гаражом на кадастровый учет. А водители получат возможность обжаловать штрафы ГИБДД онлайн через госуслуги.