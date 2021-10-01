Новости утра 1 октября: бюджет США, новые испытания в КНДР, изменения порядка выплат детских пособий в России

Глава Белого дома Джо Байден продлил финансирование американского правительства. КНДР сообщила об испытании зенитной ракеты нового типа. Великобритания с 1 октября ограничила въезд граждан стран Евросоюза. Текущей волне коронавируса предрекли стать для России самой тяжелой. О главном к утру 1 октября — в дайджесте «360».

Байден продлил финансирование правительства

Президент США Джо Байден продлил финансирование американского правительства. Он подписал закон, который будет действовать по 3 декабря включительно.

Документ, как отметила пресс-служба Белого дома, был подписан в качестве законодательного акта.

Если бы в США не приняли временный бюджет, то это обернулось бы приостановкой деятельности многих правительственных учреждений. Работа прекратилась бы с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (07:00 по московскому времени).

Новые испытания в КНДР

Северная Корея сообщила об испытании зенитной ракеты нового типа, передало ЦТАК. Пуск был проведен 30 сентября. За испытанием наблюдал член президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон.

Нынешний комплексный запуск, как указано, имеет большое практическое значение в исследовании и разработке разных перспективных противовоздушных ракетных систем.

Ограничения Великобритании

В Великобритании с 1 октября вступает в силу ограничение для граждан стран Европейского союза. С этого дня при пересечении границы им нужно иметь при себе загранпаспорт.

По мнению правительства страны, новые правила должны способствовать борьбе с подделыванием удостоверений личности. При этом, на граждан ЕС, проживающих в Великобритании, а также граждан Швейцарии и стран Европейской экономической зоны, правила распространяться не будут.

Самая тяжелая волна коронавируса в РФ

Текущая волна коронавируса станет для России самой тяжелой, заявил главврач медцентра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, эпидемическая обстановка стабилизируется только к середине декабря.

Инфекционист отметил, что россиянам в любом случае придется столкнуться с четвертой или пятой волной заболеваемости. Но эти подъемы удастся пройти в более-менее легкой форме, так как количество тяжелых случаев будет меньше.

Изменения в порядке выплат детских пособий

С 1 октября в России ежемесячные выплаты на детей будут перечислять только на карту «Мир». Те, у кого нет возможности или желания пользоваться банковской картой, получат пособия наличными или на счет, к которому она не привязана.

Изменения коснутся выплат семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Сбои в поставках

Российские ретейлеры пожаловались на сбои в поставках товаров из Китая. О проблемах с поставками заявили магазины, которые продают одежду и обувь.

В Федеральной таможенной службе заявили, что машины не пропускают из-за ужесточения контроля с китайской стороны. Власти страны ввели квоты на пропуск фур из-за ситуации с коронавирусом.